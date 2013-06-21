इनिसालाई न्याय माग्दै हेटाैंडामा प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १२:२६

  • मकवानपुरको हेटौंडामा इनिसा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै करिब ५ सय विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।
  • विद्यार्थीहरूले 'हत्यारालाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, बलात्कारीलाई फासी दे, नारी अस्मिताको रक्षा गर' भन्दै नारा लगाएका थिए।
  • सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सामुदायिक वनमा विक मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् र बलात्कारपछि हत्या भएको आरोप छ।

१ चैत, हेटौंडा । मकवानपुरको हेटाैंडामा इनिसा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन ।

आइतबार बिहान हेटौंडास्थित विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्याथीहरू सडकमा उत्रिएर प्रर्दशन गरेका हुन ।

प्रर्दशनकाे क्रममा विद्यार्थीहरूले `हत्यारालाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, बलात्कारीलाई फासी दे, नारी अस्मिताको रक्षा गर´ भन्दै नारा लगाएका थिए ।

हेटौंडा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूकाे नेतृत्वमा भएकाे प्रदर्शनमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस, भुटनदेवी मावि, सिद्धार्थ ल क्याम्पसमा अध्ययनरत करिब ५ सय विद्याथीहरू उपस्थित रहेकाे विद्यार्थी नितेश भण्डारीले बताए ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सामुदायिक वनमा विक मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।

विककाे बलात्कारपछि हत्या भएकाे आराेप लगाउँदै दाेषीलाई कानुनी कारबाहीकाे माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेकाे छ ।

