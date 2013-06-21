इनिसालाई न्याय माग्दै आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीया इनिसा विकको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी छ।
- नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले उक्त घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तेस्रो दिन पनि प्रदर्शन गरेको छ।
- प्रदर्शनमा 'इनिसालाई न्याय देऊ', 'बालिकामाथि हुने बलात्कार, हिंसा, हत्या बन्द गर' लगायतका नारा लेखिएका प्लेटकार्ड बोकेको थियो।
१ चैत, काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीया इनिसा विकको सामूहिक बलात्कार पछि हत्या भएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ ।
उक्त घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रत्येक दिन प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले आइतबार प्रदर्शन गरेको हो ।
मोर्चाले उक्त घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर तेस्रो दिन पनि प्रदर्शन गरेको हो ।
इनिसालाई न्याय देऊ, बालिकामाथि हुने बलात्कार, हिंसा, हत्या बन्द गर, छुवाछुत विभेद्को पूर्ण अन्त्य गर, महिला र बालबालिकामाथि हुने सबै उत्पिडन र हिंसा बन्द गर लगायत लेखिएको प्लेटकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
