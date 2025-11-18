बिहे भोजमा रसबरी खाँदा ४१ वर्षीय पुरुषको मृत्यु, किन हुन्छ यस्तो ?

एपिग्लोटिस नामको ग्रन्थीले खानालाई श्वासनलीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ । तर हामी नसामा छौँ वा खाना निल्दै गरेको बेलामा बोलिरहेका छौँ भने त्यो समय यसले राम्रोसँग काम गर्दैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ११:३४

भारतको झारखण्ड राज्यमा एक दु:खद् घटना घटेको छ । बिहेभोजमा रसबरी खाने क्रममा घाँटीमा अड्किएर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको हो । भारतीय मिडियाहरूमा आएका खबरअनुसार घटना गत शुक्रबार रातिको हो ।

जमशेदपुरको बेलाजुरी पञ्चायतस्थित मलियान्ता गाउँमा शुक्रबार राति विवाह समारोहमा थियो । यसै गाउँमा ४१ वर्षीय ललित सिंह उक्त समारोहमा रातिको करिब १ बजेतिर पुगेका थिए । खाना खादै गर्दा जब उनले रसबरी खाए, त्यो उनको घाँटीमा अड्कियो । सास फेर्न समस्या भएपछि त्यहाँ भएका अरूले घाँटीमा अड्किएको रसबरी निकाल्ने कोसिस पनि गरे ।

निकाल्न नसकेपछि उनको अवस्था गम्भीर बन्दै गयो । गाउँलेले तुरुन्त एमजीएम अस्पताल पुर्‍याए । अस्पताल पुग्नेबित्तिकै चिकित्सकले ललितलाई मृत घोषणा गरे ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार रसबरी श्वासनलीमा प्रवेश गरेको पाइयो । घाँटीमा रसबरी अड्किएर श्वास–प्रश्वासको मार्ग बन्द भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो । यही कारण ती युवकको मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखायो ।

एमजीएम अस्पतालका डा. रोहित झाका अनुसार एपिग्लोटिस नामको ग्रन्थीले खानालाई श्वासनलीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ । तर हामी नसामा छौँ वा खाना निल्दै गरेको बेलामा बोलिरहेका छौँ भने त्यो समय यसले राम्रोसँग काम गर्दैन । यही कारण खाना श्वासनलीतिर प्रवेश गर्ने जोखिम हुन्छ । भोजन नलीतिर जानुपर्ने खाना श्वासनलीतिर जाँदा अड्किएर श्वास–प्रश्वास बन्द हुने र मृत्यु समेत हुने जोखिम हुन्छ ।

शनिबार नै परिवारले शव जिम्मा लिएर अन्त्येष्टि गरेका छन् ।

बिहान खाली पेटमा के खाने, उत्तम विकल्प के हो ?

ग्यासमा सेकाएर पकाइने रोटीले स्वास्थ्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउँछ ?

भक्का : अन्न, जाडो र संस्कारको संगम

नुन र उच्च रक्तचापबीच के छ सम्बन्ध ? मुटु रोग विशेषज्ञ डा. अशोक श्रेष्ठको जवाफ

पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

तनावमा किन कसैलाई अत्यधिक भोक लाग्छ ?

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित