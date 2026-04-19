+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

२०८३ वैशाख २१ गते १८:५५ २०८३ वैशाख २१ गते १८:५५
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares

दिनभरि निश्चित समयमा मुख्य खाना खाने बानी बसाल्दा शरीरले पनि त्यहीअनुसार भोकको संकेत दिन थाल्छ ।

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आधुनिक जीवनशैलीका कारण भोक नलागीकन खाना खाने बानी बढेको छ, जसले पाचन प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।

आधुनिक जीवनशैलीसँगै खानपानका बानीहरू तीव्र रूपमा बदलिरहेका छन् । व्यस्त समयतालिका, तनाव, सामाजिक भेटघाट, मोबाइल हेर्दै खाने बानी, बारम्बार स्न्याक्स खाने चलन तथा समय मिलाउनका लागि जबर्जस्ती खाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यस्ता कारणले धेरै मानिसले भोक नलागीकनै खाना खाने गर्छन् । पहिलो नजरमा यो सामान्य बानीजस्तो लागे पनि दीर्घकालमा यसले शरीरको प्राकृतिक प्रणालीमा असर पार्न सक्छ ।

शरीरले भोक लाग्दा मात्रै खाना माग्ने संकेत दिन्छ । जब भोक नलागीकन खाना खाइन्छ, शरीरको पाचन प्रणाली पूर्णरूपमा तयार नहुन सक्छ । यसले गर्दा खाना राम्रोसँग नपच्ने, पेट भारी हुने, डकार आउने, ग्यास भरिने, अम्लपित्त बढ्ने, अपच हुने तथा खाना खाएपछि आलस्य महसुस हुने समस्या देखिन सक्छ ।

भोक नलागी खाना खाँदा के हुन्छ ?

१. पाचन प्रणालीमा दबाब पर्छ

खाना पचाउन पेटले एसिड, एन्जाइम र आन्द्राले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ । तर भोक नलागेको अवस्थामा यी प्रक्रिया सामान्यभन्दा कम सक्रिय हुन सक्छन् । त्यसैले खाना पेटमा लामो समय बस्ने, पेट फुल्ने, कब्जियत वा असहजता हुने सम्भावना बढ्छ ।

२. हार्मोनल सन्तुलन बिग्रिन सक्छ

शरीरमा भोक र तृप्ति नियन्त्रण गर्ने मुख्य हर्मोन घ्रेलिन र लेप्टिन हुन् । घ्रेलिनले भोकको संकेत दिन्छ भने लेप्टिनले पेट भरिएको जानकारी दिन्छ । बारम्बार भोक नलागीकन खाने बानीले यी हर्मोनको संकेत प्रणाली बिगार्न सक्छ । त्यसपछि सही समयमा भोक लागेको महसुस नहुने र धेरै खाने बानी बस्न सक्छ ।

३. तौल बढ्ने जोखिम

शरीरलाई ऊर्जा आवश्यक नभएको बेला खाना खाँदा अतिरिक्त क्यालोरी बोसोका रूपमा जम्मा हुन थाल्छ । यसले बिस्तारै तौल बढाउँछ । विशेषगरी मिठा पेय पदार्थ, प्रशोधित खाना, चिप्स, बिस्कुट वा तारेको खानेकुरा भोक नलागीकन खाने बानीले मोटोपनाको जोखिम धेरै बढाउँछ ।

४. रगतमा चिनीको स्तर असन्तुलित हुन सक्छ

पटक–पटक खाने बानीले शरीरलाई बारम्बार इन्सुलिन निकाल्न बाध्य बनाउँछ । लामो समयसम्म यस्तो हुँदा इन्सुलिन प्रतिरोध बढ्न सक्छ, जसले भविष्यमा टाइप २ मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छ ।

५. मुटु र रक्तचापमा असर

तौल बढ्नु, चिनीको स्तर असन्तुलित हुनु र बोसो बढ्नुले उच्च रक्तचाप, खराब कोलेस्टेरोल वृद्धि तथा मुटुरोगको जोखिम पनि बढाउन सक्छ ।

६. प्राकृतिक भोकको संकेत हराउन सक्छ

यदि बारम्बार समय नहेरी वा भोक नलागी खाइयो भने शरीरको प्राकृतिक भोक–तृप्ति संकेत कमजोर बन्छ । त्यसपछि कहिले भोक लागेको हो र कहिले पेट भरिएको हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्छ ।

७. मानसिक स्वास्थ्यमा असर

धेरै मानिस तनाव, एक्लोपन, दिक्क लागेको वा चिन्ता भएका बेला खाने गर्छन् । यसलाई इमोशनल इटिङ भनिन्छ । यसले मानसिक सन्तुष्टि क्षणिक रूपमा दिए पनि पछि तनाव उत्पन्न हुनु सक्छ र अस्वस्थ खानपान चक्र बढ्न सक्छ ।

कसरी थाहा पाउने– खान मन लागेको ?

खाना खानुअघि आफैँलाई केही प्रश्न सोध्न सकिन्छ:

पेटबाट खालीपन महसुस भएको छ ?

ऊर्जा कम भएको छ ?

जे भए पनि खाने मन छ कि कुनै विशेष कुरा मात्रै खान मन छ ?

पानी पिएपछि पनि भोक जस्तो लागिरहेको छ ?

यदि केवल चकलेट, चिप्स वा मिठो खाने इच्छा मात्रै छ भने त्यो वास्तविक भोक नहुन सक्छ ।

के गर्ने ?

नियमित समय तालिका बनाउने

दिनभरि निश्चित समयमा मुख्य खाना खाने बानी बसाल्दा शरीरले पनि त्यहीअनुसार भोकको संकेत दिन थाल्छ ।

फाइबरयुक्त र प्रोटिनयुक्त खाना खाने

दाल, अण्डा, फलफूल, सागसब्जी, रोटी, गेडागुडी जस्ता खाना लामो समयसम्म पेट भरिएको महसुस गराउँछन् ।

पानी पर्याप्त पिउने

कहिलेकाहीँ तिर्खालाई पनि मानिसले भोक सम्झिन्छन् । त्यसैले पहिले पानी पिउनु उपयोगी हुन्छ ।

ध्यान दिएर खाने

मोबाइल, टिभी वा काम गर्दै खाने बानीले धेरै खाने सम्भावना बढाउँछ । बिस्तारै चपाएर, ध्यान दिएर खाने बानी राम्रो हुन्छ ।

तनाव व्यवस्थापन गर्ने

योग, ध्यान, हिँडडुल, राम्रो निद्रा र नियमित व्यायामले अनावश्यक खाने इच्छा कम गर्न मद्दत गर्छ ।

कहिले चिकित्सकलाई देखाउने ?

यदि लामो समयसम्म भोक नलाग्ने, लगातार अपच हुने, वाकवाकी लाग्ने, तौल घट्ने, अत्यधिक थकान हुने वा खानपान नियन्त्रण गर्न नसकिने समस्या छ भने चिकित्सक वा पोषणविद्सँग परामर्श लिनुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

भोक नलागी खाना खाने बानी सामान्य जस्तो लागे पनि यसले पाचन समस्या, तौल वृद्धि, मधुमेह, हार्मोन असन्तुलन तथा मानसिक तनावसम्म निम्त्याउन सक्छ ।

स्वस्थ जीवनका लागि शरीरले दिने संकेत बुझ्नु आवश्यक छ । सही समयमा, सही मात्रामा र साँचिकै भोक लाग्दा मात्रै खाना खानु नै दीर्घकालीन स्वास्थ्यको राम्रो आधार हो ।

खाना भोक स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया

१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ

१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य वरिष्ठ सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

श्रमिक दिवसमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिको स्वास्थ्य शिविर

श्रमिक दिवसमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिको स्वास्थ्य शिविर

के जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसको उचाइ घट्दैछ ?

के जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसको उचाइ घट्दैछ ?

ट्रेन्डिङ

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

फिचर

सबै
भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी
आहार तथा पोषण

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया
स्नायु तथा नसा रोग

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया

१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ
क्यान्सर

१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य वरिष्ठ सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट
ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

के जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसको उचाइ घट्दैछ ?
स्वास्थ्य समाचार

के जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसको उचाइ घट्दैछ ?

खानेकुराका प्याकेटमा किन राखिएको हुन्छ फरक-फरक रङको संकेत ?
आहार तथा पोषण

खानेकुराका प्याकेटमा किन राखिएको हुन्छ फरक-फरक रङको संकेत ?