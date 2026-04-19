१२ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिन्छ

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य

डा. कपेन्द्रशेखर अमात्य वरिष्ठ सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट

एकातिर मात्र परिवर्तन देखिएमा झनै सचेत हुनुपर्छ । स्तनको आकार वा बनावटमा सानो फरक देखिए पनि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

  • स्तन क्यान्सरको प्रमुख संकेतहरूमा स्तन वा काखीमा गाँठो देखिनु, आकार वा बनावटमा अचानक परिवर्तन हुनु पर्दछ।

स्तन क्यान्सर विश्वभरमै महिलामा मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक मानिन्छ ।

यस्तो हुनुको कारण मध्ये एक हो, संकेत देखिए पनि वेवास्ता गर्नु । कतिपय अवस्थामा शंका लागे पनि डरले पहिचानका लागि अस्पताल नजानु ।

धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ, समयमै संकेत चिन्न सके जीवन बचाउन सकिन्छ । स्तनमा देखिने साना–साना परिवर्तनहरूलाई बेवास्ता नगरी ध्यान दिने हो भने उपचार सहज र सफल हुनसक्छ ।

के–कस्तो संकेत देखिए सचेत हुनुपर्छ, थाहा पाउनुहोस् ।

१. स्तन वा काखीमा गाँठो देखिनु

स्तन क्यान्सरको सबैभन्दा सामान्य संकेतमध्ये एक हो, स्तन वा काँखीको भागमा गाँठो देखिनु । यस्तो गाँठो कहिलेकाहीँ कडा, कहिलेकाहीँ नरम पनि हुन सक्छ । सबै गाँठो क्यान्सर नै हुन्छ भन्ने होइन, तर कुनै पनि असामान्य गाँठोलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । प्रायः महिलाले नुहाउँदा वा कपडा लगाउँदा यस्तो परिवर्तन महसुस गर्न सक्छिन् ।

काखी (बाहुला तलको भाग)मा देखिने गाँठो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि स्तनसँग सम्बन्धित ग्रन्थीहरू (लिम्फ नोड) त्यहाँ हुन्छन् । यदि क्यान्सर फैलिन थालेको छ भने, त्यहाँ सुन्निने वा गाँठो बन्ने सम्भावना हुन्छ ।

नियमित रूपमा आफैंले स्तन जाँच गर्ने बानी बसाल्दा यस्तो परिवर्तन छिटो पत्ता लाग्न सक्छ । यदि कुनै गाँठो लामो समयसम्म रहिरह्यो, आकार बढ्दै गयो, वा दुख्न थाल्यो भने तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु उचित हुन्छ ।

समयमै जाँच गर्दा डर कम हुन्छ र सही उपचार सुरु गर्न सजिलो हुन्छ ।

२. स्तनको आकार वा बनावटमा परिवर्तन

समयसँगै स्तनको आकार अलि ठूलो–सानो हुनु सामान्य हो । तर अचानक एकातिरको स्तन धेरै फरक देखिन थाल्यो भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

एक स्तन अर्कोभन्दा ठूलो, सानो वा झुकेको जस्तो देखिनु असामान्य संकेत हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ स्तनको आकार मात्र होइन, बनावट पनि फरक देखिन्छ । जस्तै, गोलो भाग एक्कासी असमान हुनु, वा कुनै भाग उठेको÷धसिएको जस्तो देखिनु । यस्तो परिवर्तन शरीरको भित्री समस्या संकेत गर्न सक्छ ।

महिलाहरूले आफ्नो स्तनको सामान्य आकार र बनावटबारे थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, बेला–बेलामा ऐनामा हेरेर तुलना गर्ने बानी गर्नुपर्छ । यदि परिवर्तन एक्कासी भयो वा समयसँगै बढ्दै गयो भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

३. स्तनको छालामा परिवर्तन

स्तनको छालामा हुने साना परिवर्तनहरू पनि स्तन क्यान्सरको संकेत हुन सक्छन् । छाला रातो हुनु, खाल्डो परेको जस्तो देखिनु, चाउरी पर्नु वा बाक्लो हुन थाल्नु जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन् ।

कहिलेकाहीँ छालाको बनावट सुन्तलाको बोक्राजस्तो देखिन सक्छ । यो विशेष संकेतलाई धेरैले सुरुमा बेवास्ता गर्छन् । तर यो गम्भीर संकेत हुनसक्छ ।

यस्ता परिवर्तनहरू प्रायः दुखाइ बिना पनि देखिन सक्छन्, जसले गर्दा धेरै महिलाले ध्यान नदिन सक्छन् । तर छालामा भएको सानो फरक पनि शरीरले दिएको संकेत हुन सक्छ ।

यदि छालाको रङ, बनावट वा बनावटमा परिवर्तन लामो समयसम्म रह्यो भने चिकित्सकीय परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ । समयमै जाँच गर्दा समस्या के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र आवश्यक उपचार सुरु गर्न सजिलो हुन्छ ।

४. निप्पलमा हुने परिवर्तन

निप्पल वरिपरि हुने परिवर्तनहरू पनि स्तन क्यान्सरका महत्त्वपूर्ण संकेत हुन् । सामान्य अवस्थामा बाहिरतिर देखिने निप्पल अचानक भित्रतिर फर्किनुलाई पनि सामान्य मान्न सकिँदैन ।

यसका साथै निप्पलबाट तरल पदार्थ निस्किनु, जस्तै पारदर्शी, पहेँलो वा रगतजस्तो । यस्तो अवस्था दुखाइबिना पनि हुन सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा निप्पल वरिपरि संवेदनशीलता बढ्नु, पोल्नु वा दुख्नु पनि देखिन्छ । यस्ता लक्षणहरूलाई सामान्य संक्रमण ठानेर बेवास्ता गर्न हुँदैन।

महिलाले आफ्नो निप्पलको सामान्य अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । कुनै परिवर्तन देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ ।

५. लगातार रहने स्तन दुखाइ

महिनावारी चक्रका कारण कहिलेकाहीँ स्तन दुख्नु सामान्य हो । तर लामो समयसम्म एकै ठाउँमा लगातार दुखिरह्यो भने त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । स्तन क्यान्सरका कारण हुने दुखाइ कहिलेकाहीँ हल्का तानिएको जस्तो वा चिलाउने जस्तो पनि हुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ कडा दुखाइ पनि हुनसक्छ । विशेषगरी एउटै स्तन वा काखमा मात्र दुखाइ भइरह्यो भने जाँच आवश्यक हुन्छ ।

दुखाइसँगै अन्य लक्षणहरू, जस्तै गाँठो, छालामा परिवर्तन वा निप्पलबाट तरल आउने समस्या देखिए भने झनै सचेत हुनुपर्छ ।

६. निप्पलबाट असामान्य तरल निस्किनु

नथिचीकन आफैँ निप्पलबाट तरल पदार्थ बग्नु पनि असामान्य हो । यो स्तन क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ । यो तरल पारदर्शी, पहेँलो वा रगत मिसिएको हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा दुखाइ नहुने भएकाले महिलाले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् ।

यदि एकातिरको निप्पलबाट मात्र यस्तो भइरहेको छ भने झनै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो लक्षण देखिएपछि ढिलाइ नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यसले रोगको अवस्था छिटो पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । समयमै कदम चाल्दा उपचार सफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

७. काखीमा सुन्निनु

स्तन क्यान्सरले कहिलेकाहीँ का‍खीमा पनि प्रभाव पार्छ । काखीमा सानो गाँठो देखिनु वा सुन्निनु यसको संकेत हुनसक्छ । काखीमा रहेका ग्रन्थीहरू शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यदि क्यान्सर फैलिन थालेको छ भने यी भागहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।

महिलाले काखीको भाग पनि बेला–बेलामा जाँच गर्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ । कुनै कडा भाग, गाँठो वा असामान्य तरिकाले सुन्निएको देखिएमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्था अन्य लक्षण बिना पनि देखिन सक्छ, त्यसैले सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।

८. छालामा असामान्य परिवर्तन

स्तन वा निप्पल वरिपरि रातोपन, र्‍यास (घाउजस्तो) वा छाला खस्ने समस्या देखिन सक्छ । धेरैले यसलाई सामान्य एलर्जी वा छालाको समस्या ठान्छन् ।

यदि यस्तो समस्या लामो समयसम्म निको भएन भने यो स्तन क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ । छाला पोल्नु वा सुक्खा भएर खस्ने समस्या पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।

यदि कुनै क्रिम वा औषधि प्रयोग गर्दा पनि सुधार भएन भने तुरुन्तै डाक्टरलाई देखाउनु उचित हुन्छ । यस्ता संकेतलाई सानो समस्या ठानेर ढिलाइ गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

९. हिँड्दा वा चल्दा दुखाइ बढ्नु

कतिपय अवस्थामा स्तनमा भएको दुखाइ चल्दा वा थिचिँदा अझ बढ्न सक्छ । यो सामान्य मांसपेशीको दुखाइभन्दा फरक हुन्छ । विशेषगरी एउटै स्तनमा मात्र यस्तो समस्या देखिएमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यो दुखाइ समयसँगै बढ्दै जान सक्छ र अरू लक्षणहरूसँग पनि देखिन सक्छ । यदि दैनिक काम गर्दा असहज महसुस हुन थाल्यो भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । समयमै जाँच गर्दा समस्या गम्भीर हुनु अघि नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

१०. स्तनको तापक्रममा परिवर्तन

एक स्तन अर्कोभन्दा बढी तातो महसुस हुनु पनि असामान्य संकेत हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ सुन्निने अवस्था वा भित्री परिवर्तनका कारण यस्तो हुनसक्छ।

महिलाले प्रायः यस्तो सानो फरक महसुस नगर्न सक्छन्, तर ध्यान दिएमा थाहा पाउन सकिन्छ । यदि कुनै कारण बिना स्तन तातो वा रातो देखियो भने त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच आवश्यक हुन्छ ।

११. स्तनको कुनै भाग सुन्निनु

स्तनको कुनै एक भाग मात्र सुन्निनु, कडा हुनु वा भारी महसुस हुनु पनि क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ । यस अवस्थामा स्पष्ट गाँठो नदेखिए पनि भित्री समस्या हुन सक्छ ।

एकातिर मात्र परिवर्तन देखिएमा झनै सचेत हुनुपर्छ । स्तनको आकार वा बनावटमा सानो फरक देखिए पनि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समयमै जाँच गर्दा समस्या पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।

१२. स्तनको समग्र रूपमै परिवर्तन

स्तनको समग्र संरचना परिवर्तन हुनु, जस्तै छाला चाउरिनु, धसिनु वा बनावट फरक हुनु महत्त्वपूर्ण संकेत हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ यो परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ, जसले गर्दा महिलाले तुरुन्तै ध्यान नदिन सक्छन् ।

ऐनामा हेरेर नियमित रूपमा स्तनको अवस्था जाँच गर्दा यस्तो परिवर्तन चिन्न सजिलो हुन्छ । यदि कुनै नयाँ परिवर्तन देखियो भने त्यसलाई बेवास्ता नगरी जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : २९०२ अध्ययन : एमबीबीएस, एमएस हाल ललितपुर हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालको सर्जिकल अन्कोलोजी विभाग प्रमुख

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

श्रमिक दिवसमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय युवा समितिको स्वास्थ्य शिविर

के जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसको उचाइ घट्दैछ ?

खानेकुराका प्याकेटमा किन राखिएको हुन्छ फरक-फरक रङको संकेत ?

गर्भावस्थामा हेयर स्मुदनिङ र स्ट्रेटनिङ गराउन मिल्छ ?

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

