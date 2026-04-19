गर्भावस्थामा हेयर स्मुदनिङ र स्ट्रेटनिङ गराउन मिल्छ ?

२०८३ वैशाख १८ गते १४:०१ २०८३ वैशाख १८ गते १४:०१
डा. मीना प्रधान

डा. मीना प्रधान स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ

डा. मीना प्रधान

डा. मीना प्रधान स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गर्भावस्थामा हेयर स्मुदनिङ, स्ट्रेटनिङ, केराटिन ट्रीटमेन्ट र रिबन्डिङ जस्ता केमिकलयुक्त सौन्दर्य उपचार गर्न स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले जोखिमपूर्ण ठानेका छन्।

धेरै गर्भवती महिलाहरूको मनमा यो प्रश्न उठ्ने गर्छ कि गर्भावस्थाको समयमा हेयर स्मुदनिङ, स्ट्रेटनिङ, केराटिन ट्रीटमेन्ट वा रिबन्डिङ जस्ता सौन्दर्य उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ।

सुन्दर देखिन चाहनु स्वाभाविक कुरा हो, तर गर्भावस्थामा गरिने हरेक काममा सावधानी आवश्यक हुन्छ, किनकि यस समयमा आमा मात्र होइन गर्भमा हुर्किरहेको शिशुको स्वास्थ्य पनि जोडिएको हुन्छ ।

किन जोखिमपूर्ण छ ?

गर्भावस्थामा महिलाको शरीर सामान्य अवस्थाभन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छ । हर्मोन परिवर्तनका कारण छाला, कपाल, गन्धप्रति संवेदनशीलता र स्वास्थ्यमा विभिन्न परिवर्तन देखिन सक्छ । यही कारणले सामान्य समयमा समस्या नदेखिने केमिकल वा गन्ध गर्भावस्थामा असहज हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समयमा केमिकलयुक्त उपचारबारे सोच्दा सतर्क हुनु आवश्यक हुन्छ ।

आजकाल हेयर स्मुदनिङ र स्ट्रेटनिङ निकै लोकप्रिय सौन्दर्य साधन बनेका छन् । यी साधनले कपाललाई सिधा, मुलायम, चम्किलो र व्यवस्थित देखाउँछन् । तर यस्ता उपचारमा प्रयोग हुने उत्पादनमा फर्माल्डिहाइड, अमोनिया, कृत्रिम सुगन्ध, सल्फेट र अन्य शक्तिशाली रसायन हुन सक्छन् । यी पदार्थ टाउकोको छाला, आँखा, नाक वा सासमार्फत शरीरमा पुग्न सक्छन् ।

विशेष गरी सैलुनमा कपाल स्ट्रेट गरिने क्रममा तीव्र गन्ध निस्कन सक्छ, जसले गर्भवती महिलालाई वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, आँखा पोल्ने वा सास फेर्न असहज हुने समस्या गराउन सक्छ । यदि पहिले नै गर्भावस्थामा बिहान वाकवाकी लाग्ने समस्या छ भने यस्तो गन्धले झन् बढी असर गर्न सक्छ ।

वैज्ञानिक प्रमाणको कुरा

अहिलेसम्म यस्तो ठोस वैज्ञानिक प्रमाण छैन जसले हेयर स्मुदनिङ वा स्ट्रेटनिङले गर्भको बच्चालाई प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो हानि गर्छ भनेर । तर यस विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान पनि उपलब्ध छैन । त्यसैले धेरै स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू अनावश्यक जोखिम नलिन सुझाव दिन्छन् ।

विशेष गरी गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिना सबैभन्दा संवेदनशील समय मानिन्छ । यही अवधिमा शिशुको मस्तिष्क, मुटु, हातखुट्टा लगायत मुख्य अंगहरूको विकास सुरु हुन्छ ।

त्यसैले पहिलो ट्राइमेस्टरमा यस्ता केमिकलयुक्त उपचार नगर्नु राम्रो मानिन्छ । यदि अत्यावश्यक कारणले गर्नैपर्ने अवस्था छ भने दोस्रो वा तेस्रो ट्राइमेस्टरमा पनि चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर मात्र गर्नु उचित हुन्छ ।

हेयर कलरबाट पनि बच्नुपर्छ

गर्भावस्थामा हेयर कलर गर्ने विषयमा पनि धेरै महिलाहरूले चासो राख्छन् । सेतो कपाल छोप्न वा नयाँ लुकका लागि कलर गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर हेयर कलरमा पनि विभिन्न केमिकल हुन सक्छन् । यदि प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ भने पहिलो तीन महिना टार्नु राम्रो हुन्छ । स्क्याल्पमा सिधा नलगाइने हाइलाइट्स वा हल्का रङको विकल्प केही सुरक्षित मानिन्छ । शुद्ध मेहन्दी प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर बजारमा पाइने केमिकल मिसिएको मेहन्दीबाट जोगिनुपर्छ ।

गर्भावस्थामा धेरै महिलाको कपाल झर्ने, सुख्खा हुने, चिल्लो हुने वा बेजोड हुने समस्या पनि देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हर्मोन परिवर्तन, पोषणको कमी, तनाव, पर्याप्त निद्रा नहुनु वा आयरनको कमी हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ गर्भावस्थामा कपाल बाक्लो पनि देखिन्छ, तर बच्चा जन्मिएपछि केही महिनासम्म कपाल झर्ने समस्या सामान्य मानिन्छ ।

गर्भावस्थामा कपालको हेरचाह गर्ने प्राकृतिक उपाय

यस समयमा कपालको राम्रो हेरचाह गर्न प्राकृतिक उपाय अपनाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । नरिवलको तेल, बदाम तेल वा अमला तेलले हल्का मसाज गर्दा कपालको जरा बलियो हुन्छ । माइल्ड शैम्पू र कन्डिसनर प्रयोग गर्दा कपाल सुरक्षित रहन्छ । दही, एलोभेरा, केरा, मह वा अमलाबाट बनेका घरेलु मास्कले पनि कपाललाई पोषण दिन्छन् ।

स्वस्थ आहार पनि कपालका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । प्रोटिन, आइरन, बायोटिन, भिटामिन सी, भिटामिन ई र जिंकयुक्त खाना खाँदा कपाल बलियो रहन्छ । अण्डा, दूध, दाल, हरियो सागसब्जी, फलफूल, बदाम र ड्राई फ्रुट्स राम्रो विकल्प हुन् । पर्याप्त पानी पिउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कपाललाई धेरै टाइट बाँध्ने, तातो पानीले बारम्बार धुने, स्ट्रेटनर वा हेयर ड्रायर धेरै प्रयोग गर्ने बानी कम गर्नुपर्छ । यसले कपाल कमजोर हुनबाट बचाउँछ।

यदि कुनै हेयर ट्रीटमेन्टपछि छाला रातो हुने, एलर्जी आउने, चक्कर लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने वा अत्यधिक टाउको दुख्ने समस्या देखिए तुरुन्त डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

गर्भावस्थामा राम्रो देखिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आमा र बच्चाको स्वास्थ्य हो । त्यसैले हेयर स्मुदनिङ, स्ट्रेटनिङ, केराटिन वा अन्य केमिकलयुक्त उपचार सकेसम्म केही समयका लागि टार्नु नै उत्तम निर्णय मानिन्छ ।

प्राकृतिक हेरचाह, स्वस्थ खाना र चिकित्सकको सल्लाहसहित अघि बढ्दा गर्भावस्था सुरक्षित र सहज बन्न सक्छ ।

डा. मीना प्रधान
डा. मीना प्रधान
स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ

डा. प्रधान प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । उनी काठमाडौंको  बसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालमा कार्यरत छिन् । उनले प्रसूति तथा स्त्रीरोगमा एमडी गरेकी छन् । प्रधानको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ६९५६ हो ।

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले दिए राजीनामा

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले दिए राजीनामा

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

‘गर्भनिरोधक साधनका कारण नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक भएको हल्ला गलत’

‘गर्भनिरोधक साधनका कारण नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक भएको हल्ला गलत’

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

रिसाउनु मुटुका लागि किन छ हानिकारक ?

रिसाउनु मुटुका लागि किन छ हानिकारक ?

डा. रवि शाही

डा. रवि शाही मुटुरोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)
क्यान्सर

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

‘गर्भनिरोधक साधनका कारण नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक भएको हल्ला गलत’
यौन तथा प्रजनन रोग

‘गर्भनिरोधक साधनका कारण नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक भएको हल्ला गलत’

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
स्वास्थ्य समाचार

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

रिसाउनु मुटुका लागि किन छ हानिकारक ?
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

रिसाउनु मुटुका लागि किन छ हानिकारक ?

डा. रवि शाही

डा. रवि शाही मुटुरोग विशेषज्ञ
‘हिरायामा’ : हात काँप्ने, मांसपेशी घट्दै जाने एक गम्भीर रोग
स्नायु तथा नसा रोग

‘हिरायामा’ : हात काँप्ने, मांसपेशी घट्दै जाने एक गम्भीर रोग

डा. नरेन्द्र लामिछाने

डा. नरेन्द्र लामिछाने अकुपञ्चर विशेषज्ञ