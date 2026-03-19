+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य मन्त्रीसँगको छलफलपछि बैठकमा सहभागी

जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लगातार ११ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदबाट हटाएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँगको सल्लापछि उनी फेरि बोर्ड बैठकमा सामेल भएकी छिन् । श्रेष्ठ श्रम मन्त्री दीपककुमार साहकी श्रीमती हुन् ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १६:००

२४ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ ।’

बीमा बोर्डको सदस्यमा मनोनीत भएकी जुनु श्रेष्ठ ११ पटक बैठकमा उपस्थित भइनन् । ४ वैशाख २०८१ मा बीमा बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै  आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो । तर एकाएक जुनुले सोमबार बसेको बैठकमा उपस्थित जनाइन् ।

जुनुलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

जानकारी नदिई तीन पटक बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएमा उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको भन्दै नियम बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयनलाई तत्कालीन बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र काटेका थिए ।

जुनु श्रेष्ठकाे पद रिक्त रहेकाे खुलाएकाे पत्र ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालू आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।’

भौतिक रूपमा उपस्थिति नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्यबाट रिक्त बनाइएको थियो । उनी हटाइएपछि अहिले एक सदस्य पद रिक्त राखिएको छ । उनको नाम बीमा बोर्डको वेबसाइटमा समेत छैन । तर उनले भने सोमबार बोर्डमा बैठकमा उपस्थिति जनाइन् ।

‘जुनु हिजोको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । हाजिर पनि गर्नुभयो,’ बोर्डका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

बोर्डका एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठ यसअघिका बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि उनको विषयमा बैठकमै छलफल उठाइएको थियो । ती सदस्यका अनुसार श्रेष्ठ तीन पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएको  अध्यक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यस बेला उनलाई औपचारिक रूपमा बर्खास्त गरिएको भने थिएन । जुनु अध्ययनका लागि बेलायत गएकी थिइन् । केही समय अगाडि फर्किएपछि उनले आफू उपस्थित हुन पाउनुपर्ने माग बोर्डका सदस्यसँग राखेकी थिइन् ।

यसैबीच, जुनुले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग भेटेर आफ्नो विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । ‘यसअघिका दुई वटा बैठकमा उनलाई बोलाइएको थिइन । जुनले मन्त्रीसँग छलफल भयो भन्नुभएको थियो,’ बोर्डका सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो बैठकमा भने उनलाई सहभागी गराइएको थियो ।’

सोमबारको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकसहित सात जनाको उपस्थिति थियो ।

श्रेष्ठ श्रम मन्त्री दीपककुमार शाहको श्रीमती हुन् । सञ्चार माध्यममा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले श्रम मन्त्री दीपकुमार साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको समाचार प्रकाशन भयो ।  नियुक्त गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि जुनुले भने त्यसको खण्डन गरेकी छिन् ।

बीमा बोर्डको वेबसाइटमा पद रिक्त रहेको जानकारी

आफू नियुक्त नभएको र पत्रसमेत नलिएको उनले स्पष्टीकरण दिएकी छन् । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य सम्बन्धी आइरहेको खबर प्रति मेरो कुनै सम्बन्ध छैन र मैले मनोनयन सम्बन्धी कुनै पत्र पनि बुझेको छैन,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

जुनुले यसअघिको नियुक्ति पत्र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ट्याउँदै लेखेकी छिन्, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । २०८० सालमा भएको यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो । अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । तसर्थ अहिलेको नियुक्ति सम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो र त्यसप्रति मेरो खेद छ ।’

बैठक पारित गर्‍यो वार्षिक बजेट

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक सदस्यका अनुसार बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वार्षिक बजेट पारित गरेको छ ।

२५ चैतमा बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० पूरा हुनेछ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न छलफल भएको थियो ।

ती सदस्यका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा वार्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट पारित गर्ने नै थियो । ‘भोलि हुने वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बजेट पास भएको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पारित गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने ।

बैठकमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।  ऐनका केही बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसबारे थप अध्ययन गरी अर्को बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको सदस्यले बताए ।

ती सदस्यका अनुसार ऐन संशोधनका प्रस्तावहरूबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएकाले तत्काल निर्णय नगरी अर्को बैठकमा फाइनल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

‘जुनुले हिजोको बैठकमा सदस्यको रूपमा सहभागी जनाइन्, हाजिर पनि लगाएकी थिइन्,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

जुनु श्रेष्ठ दीपककुमार साह स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित