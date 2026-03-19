भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले दिए राजीनामा

वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै राजीनामा दिएको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते ९:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेलले २०८३ वैशाख २० गतेदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • पौडेलले वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।
  • अध्यक्षको रुपमा अस्पतालबाट कुनै आर्थिक लाभ नलिने बचनबद्धताअनुसार भत्ता वापत लिएको रकम अस्पतालकै खातामा जम्मा गरी भौचर पेश गर्ने उनले बताएका छन्।

१८ वैशाख, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका १२ चितवन घर भएका पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुलाई राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै राजीनामा दिएको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।

‘२०८२ साल चैत १२ गतेसम्म सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीहरुलाई स्वेच्छाले राजीनामा दिन गरेको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै र सामाजिक सन्जालहरुमा पनि यस्तै मागहरु भएकाले मिति २०८३ वैशाख २० गतेबाट लागू हुने गरी भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अवैतनिक अध्यक्ष पदबाट यो राजीनामा पेश गरेको छु,’ पौडेलले लेखेका छन् ।

उनले अध्यक्षको रुपमा अस्पतालबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिने बचनबद्धताअनुसार लेखाको प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि बैठकमा भत्ता वापत लिएको रकम पनि अस्पतालकै खातामा जम्मा गरी भौचर पेश गर्ने बताएका छन् ।

प्रा.डा. पौडेल नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ हुन् । उनले २०५९ सालदेखि २०६८ सालसम्म नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञको रुपमा सेवा गरेका थिए ।

चितवन प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल भरतपुर अस्पताल
चितवनमा पहिलोपटक ‘सफारी टुरिज्म मार्ट’ आयोजना

चितवनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष सवारी दुर्घटना घट्यो

चितवनमा महसुल नतिर्ने ग्राहकको धाराको लाइन काटिँदै

चितवनको ३८ प्रतिशत जमिन सिँचाइविहीन

कञ्चनपुर र बर्दियाबाट १८ कृष्णसार चितवन स्थानान्तरण गरिँदै

चितवनमा छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते

