+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

लो फाइबर डाइटले प्रभावित हुन सक्छन् शरीरका यी ५ कार्य

२०८२ चैत २४ गते १४:०६ २०८२ चैत २४ गते १४:०६
प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फाइबरको कमीले ब्लड सुगर अस्थिर, खराब कोलेस्ट्रोल बढ्ने, गट माइक्रोबायोम असन्तुलन र पाचन समस्या निम्त्याउछ।

पछिल्लो समय मानिसहरूले प्रशोधित खानेकुरा, छिट्टै बन्ने इन्स्ट्यान्ट फूडहरू, फास्ट फूड र रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटहरू बढी खान थालेका छन् । यसको नतिजास्वरूप विभिन्न रोगहरू जस्तै मधुमेह, मोटोपन, हृदय रोग र आन्द्रासम्बन्धी समस्या बढिरहेका छन्।

पहिले-पहिले मानिसहरूले ताजा अन्नबाट बनेका परिकार, तरकारी, दालहरू बढी खान्थे ।  यस्ता खानेकुरामा प्रशस्त डाइटरी फाइबर हुन्थ्यो । फाइबरले लामो समयसम्म पेट भरिएको महसुस गराउँछ, पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ र शरीरका फोहोर पदार्थहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । फाइबरले आन्द्रामा रहेका राम्रा ब्याक्टेरियालाई खाना उपलब्ध गराउँछ, जसले समग्र स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूका अनुसार, वयस्कहरूले दैनिक २५–३० ग्राम (महिलाहरूका लागि २१–२५ ग्राम र पुरुषहरूका लागि ३०–३८ ग्राम) फाइबर खानुपर्छ । तर अधिकांश मानिसहरूले यो मात्राको आधा पनि खाइरहेका हुँदैनन् । फाइबरको कमीले शरीरमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

१. ब्लड सुगरको स्तरमा उतार–चढाव र मधुमेहको जोखिम

यदि लो फाइबर डाइट लिइयो भने, खाना खाएपछि रगतमा चिनीको स्तर छिट्टै बढ्छ किनकि फाइबरले कार्बोहाइड्रेटको अवशोषणलाई ढिलो बनाउँछ । बारम्बार यस्तो हुँदा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स बढ्छ र टाइप २ मधुमेहको जोखिम उच्च हुन्छ । अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसनका अनुसार, फाइबरयुक्त आहारले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।

२. खराब कोलेस्टेरोल बढ्ने

फाइबरको कमीले खराब कोलेस्टेरोल (एलडिएल) को स्तर बढाउँछ । फाइबर विशेष गरी सोल्युबल फाइबर आन्द्रामा बाइल एसिडसँग बाँधिएर शरीरबाट बाहिर निकाल्छ, जसले नयाँ बाइल एसिड बनाउन शरीरले कोलेस्टेरोल प्रयोग गर्छ र एलडिएल घट्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि कम फाइबरयुक्त खानक सेवनले मुटु रोग, स्ट्रोक र उच्च रक्तचापको जोखिम बढाउँछ । ताजा फलफूल, तरकारी, दाल आदिबाट प्राप्त फाइबरले कोरोनरी हार्ट डिजिज, मधुमेह र मोटोपन कम गर्न मद्दत गर्छ ।

३. गट माइक्रोबायोमको असन्तुलन

आन्द्रामा रहेका राम्रा ब्याक्टेरियालाई गट माइक्रोबायोम भनिन्छ । फाइबर यी ब्याक्टेरियाको मुख्य खाना हो, जसले तिनको संख्या बढाउँछ र छोटो चेन फ्याटी एसिड उत्पादन गर्छ जसले आन्द्राको स्वास्थ्य र इम्युनिटी बलियो बनाउँछ । लो फाइबर डाइटले राम्रा ब्याक्टेरियाको संख्या घटाउँछ र नराम्रा ब्याक्टेरिया हावी हुन्छन् ।

यसले माइक्रोबायोम असन्तुलन निम्त्याउँछ, जसबाट कमजोर रोग प्रतिरोधि क्षमता, मेटाबोलिक समस्या, सूजन र लामो समयमा आन्द्राको क्यान्सरको जोखिम पनि बढ्छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार, पुस्तौंसम्म लो फाइबर डाइटले गट ब्याक्टेरियाको विविधता स्थायी रूपमा घटाउन सक्छ ।

४. पाचन समस्याहरू 

फाइबरले मललाई नरम बनाउँछ र आन्द्राको गतिविधि बढाउँछ । यसको कमी हुँदा मल कडा हुन्छ, दिसा लाग्न गाह्रो हुन्छ र कब्जियत हुन्छ । लामो समयसम्म कब्जियत हुँदा हेमोराइड्स, डाइभर्टिकुलाइटिस र आन्द्राका अन्य रोगको जोखिम बढ्छ । यसबाहेक ग्यास, पेट फुल्ने, अपच, क्र्याम्प्स जस्ता समस्या पनि देखिन्छन् ।

५. वजन बढ्ने, मेटाबोलिज्म सुस्त हुने र समग्र मेटाबोलिक समस्या

फाइबरयुक्त खानेकुराले पेट लामो समय भरिएको महसुस गराउँछ, जसले बढी खाने सम्भावना कम गर्छ । तौल नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ । लो फाइबर डाइटमा पोषण कम हुन्छ, छिट्टै भोक लाग्छ र क्यालोरी बढी हुने जोखिम हुन्छ ।

यसले तौल बढाउँछ, मेटाबोलिज्म सुस्त बनाउँछ र उच्च रक्तचाप, टाइप २ मधुमेह, हृदय रोग जस्ता मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउँछ । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि उच्च फाइबर डाइटले वजन घटाउन र मेटाबोलिक स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत गर्छ ।

फाइबर बढाउँदा पानी पनि पर्याप्त पिउनुहोस् र बिस्तारै बढाउनुहोस् ताकि ग्यास वा ब्लोटिङ नहोस् । यसरी स्वस्थ आहार अपनाएर विभिन्न रोगबाट बच्न र समग्र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ । यदि कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने चिकित्सक वा डाइटिसियनसँग सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ ।

खाना फाइबर
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रवीण भट्टराई
लेखक
प्रवीण भट्टराई
पोषणविद्

भट्टराई पोषणविद् हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

