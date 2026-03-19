के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? जानौं वास्तविकता

२०८३ वैशाख १४ गते ११:२१

  • राति फल खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नभए पनि खाना खाएलगत्तै वा ढिलो राति फल खाँदा पाचनमा समस्या हुन सक्छ।
  • मधुमेह भएका व्यक्तिले कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका फल सीमित मात्रामा राति खान सक्ने र चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ।

धेरै मानिसहरू स्वस्थ रहनका लागि फलफूललाई आफ्नो दैनिकीमा समावेश गर्छन् । भिटामिन, फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्टको उत्कृष्ट स्रोत हुन् फलफूल, जसले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछन् । तर एउटा प्रश्न प्रायः उठ्ने गर्छ– के राति फल खानु हानिकारक हुन्छ ? धेरैले सुनेको होला राति फल खाँदा ग्यास, अपच वा तौल बढ्ने समस्या हुन सक्छ । त्यसो भए यो केवल मिथ हो कि यसको पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि छ

राति फल खानु वास्तवमै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो कि होइन । साथै, कुन फल राति खान मिल्छ र कुनबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

राति फलफूल खाँदा के साँच्चै पाचन बिग्रिन्छ ?

धेरै मानिसहरू सोच्छन् राति फल खाँदा ग्यास र अपच हुन्छ । तर यसको मुख्य कारण फल होइन, बरु खाने तरिका र समय हो । फल सजिलै पच्ने हुन्छन् र यसमा प्राकृतिक चिनी हुन्छ, जसले शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ ।

यदि खाना खाएलगत्तै वा ढिलो राति फल खाइयो भने मात्र पाचनमा समस्या हुन सक्छ । त्यसैले फल खाने सही समय रातको खानाभन्दा केही घण्टा अघि वा हल्का खाजाको रूपमा हो । विशेषगरी स्याउ वा मेवा जस्ता फाइबरयुक्त फल राति पनि सजिलै पच्छन् । पाचन बिग्रिनुको कारण फल नभई समय र तरिका हो ।

के राति फल खाँदा तौल बढ्छ ?

तौल बढ्नुको मुख्य कारण कुल क्यालोरी सेवन र शारीरिक गतिविधिमा निर्भर हुन्छ । केही मानिसहरू भन्छन्– फलमा प्राकृतिक चिनी भएकाले राति खाँदा तौल बढ्छ । तर यदि आफ्नो दैनिक क्यालोरी सीमाभित्र रखिन्छ भने, राति फल खानुले तौल बढाउँदैन । समस्या तब हुन्छ जब मानिसहरूले टिभी हेर्दै वा आवश्यकता भन्दा बढी फल खान्छन् । त्यसैले फललाई स्न्याकको रूपमा सीमित मात्रामा लिनु राम्रो हुन्छ । विशेषगरी केरा र आँप जस्ता बढी चिनी भएका फल राति कम मात्रामा खानु उपयुक्त हुन्छ ।

कुन फल राति खान मिल्छ ?

राति हल्का र सजिलै पच्ने फल खानु राम्रो हुन्छ । जस्तै– मेवा, स्याउ, अम्बा, अनार र किवी । यी फलहरू फाइबरयुक्त हुन्छन् र पेट सफा राख्न मद्दत गर्छन् । विशेषगरी मेवा पाचनका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यी फलहरूमा चिनी कम हुन्छ र निद्रामा असर गर्दैनन् । साथै, यिनमा रहेका भिटामिन र एन्टिअक्सिडेन्टहरूले राति शरीरको मर्मत प्रक्रियालाई सहयोग गर्छन् । तर फल सुत्ने बेलाभन्दा ठीक अघि नखाई, कम्तीमा १–२ घण्टा अघि खानु राम्रो हुन्छ ।

मधुमेह भएका व्यक्तिले राति फल खान मिल्छ ?

मधुमेह भएका व्यक्तिका लागि राति फल खानुमा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ । फलमा प्राकृतिक चिनी हुन्छ, तर प्रत्येक फलको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फरक हुन्छ । कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका फल जस्तै स्याउ, नास्पाती, जामुन र अम्बा सीमित मात्रामा राति खान सकिन्छ । यिनले रगतमा चिनी अचानक बढाउँदैनन् र पचाउन पनि सजिलो हुन्छ । तर केरा, अंगुर वा आँप जस्ता बढी गुलियो फल राति नखानु राम्रो हुन्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र फल सेवन गर्नुपर्छ ।

राति फल खाने सही तरिका

दिन होस् वा राति फल खाने सही तरिका जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राति फल खान चाहनुहुन्छ भने सुत्नुभन्दा कम्तीमा १–२ घण्टा अघि खानुहोस् । साथै, फललाई एक्लै खानु राम्रो हुन्छ, दूध वा अन्य खानेकुरासँग मिसाएर होइन ।

यसले पाचनलाई सहज बनाउँछ । यदि तपाईं तौल घटाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने मेवा, अम्बा वा किवी जस्ता हल्का फल रोज्नुहोस् । अत्यधिक नखानुहोस् र बानीको रूपमा नभई आवश्यकताअनुसार मात्र खानुहोस् । सही समय, सही फल र सही मात्रा– यही स्वस्थ रहने मूल मन्त्र हो ।

