‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १७:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले फिल्म 'लालीबजार' को मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
  • न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको अघिल्लो आदेश सदर गरेको छ।
  • फिल्म प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनी नेपालीले मुद्दा हालेकी थिइन्, तर अदालतले कानुनी बाटो खुला गरेको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फिल्म ‘लालीबजार’ को मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको अघिल्लो आदेशलाई नै सदर गरेको छ ।

फिल्मको प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनी नेपालीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । शुक्रबार भएको सुनुवाइ भएपछि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै कानून बमोजिम गर्नु र ध्यानाकर्षण गरिएको भनेर फैसला दिएको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार भएसँगै फिल्म ‘लालीबजार’ लाई प्रदर्शनको लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । गतसाता उच्च अदालत पाटनले फिल्मको पक्षमा फैसला गरेसँगै देशब्यापी प्रदर्शनमा आएको थियो ।

फिल्मका निर्माता म्याक्स दिपेश खत्रीले निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको बताए ।

विरोधको बाबजुद ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन उत्साहजनक, कमाइ कति छ ?

फिल्म ‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीलाई छलफलमा बोलायो

‘लालीबजार’विरुद्ध माइतीघरमा बादी समुदायको प्रदर्शन(तस्वीरहरू)

रिलिज पूर्वसन्ध्यामा ‘लालीबजार’ को प्रिमियर (तस्वीर)

लालीबजार, मालती मंगले, गुरुआमासहित ५ फिल्म शुक्रबारदेखि, शोज कति छ ?

‘लालीबजार’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुने, अग्रिम टिकट बिक्री खुला

