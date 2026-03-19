+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चीन भ्रमण सकेर ट्रम्प फर्किए वासिङ्टन, भने- वार्ता अत्यन्त सफल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको आफ्नो वार्तालाई ‘अत्यन्त सफल, विश्वव्यापी रूपमा अविस्मरणीय’ भएको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको वार्ता 'अत्यन्त सफल, विश्वव्यापी रूपमा अविस्मरणीय' भएको बताएका छन्।
  • सी जिनपिङले ट्रम्पको भ्रमणलाई 'ऐतिहासिक र कोसेढुङ्गा' भनेका छन् तर कुनै ठूलो व्यापारिक सम्झौता भएको छैन।
  • दुवै नेताबीच व्यापार, तेल आपूर्ति, इरान र ताइवान विषयमा छलफल भएको र चीनले इरानलाई सैन्य उपकरण नदिने प्रतिबद्धता जनाएको ट्रम्पले दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको आफ्नो वार्तालाई ‘अत्यन्त सफल, विश्वव्यापी रूपमा अविस्मरणीय’ भएको बताएका छन् ।

बेइजिङको दुई दिने भ्रमण पूरा गरी ट्रम्प वासिङ्टन फर्किएका छन् ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सी जिनपिङले भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक र कोसेढुङ्गा’ भनेर चित्रण गरेका छन् ।

यद्यपि, दुई देश बीच कुनै ठूलो व्यापारिक सम्झौता वा नयाँ सम्झौताको घोषणा भने गरिएको छैन ।

ट्रम्प बेइजिङबाट एयर फोर्स वन विमानमार्फत वासिङ्टन उडेका छन् । बाटोमा उनले सञ्चारकर्मी सँग कुरा गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ, जसबाट बैठकमा भइका थप विवरणहरू बाहिर आउन सक्छन् ।

भेटका क्रममा दुई नेताहरूबीच व्यापार, तेल आपूर्ति, इरान र ताइवान जस्ता मुद्दाहरूमा छलफल भएको बताइएको छ ।

यसअघि ट्रम्पले फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा सी जिनपिङले इरानलाई सैन्य उपकरण नदिने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका थिए ।

ट्रम्पका अनुसार चीनले हर्मुजको जलडमरू फेरि खोल्न चाहेको छ । बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तेल किन्न पनि सहमति जनाएको ट्रम्पको दाबी छ ।

यद्यपि, अहिलेसम्म दुवै पक्षले वार्ताको ठोस नतिजा वा कुनै औपचारिक सम्झौता बारेमा सीमित जानकारी मात्र साझा गरेका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प सी जिनपिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सीले ट्रम्पलाई स्मरण गराएको ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ के हो ?

सीले ट्रम्पलाई स्मरण गराएको ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ के हो ?
ट्रम्प र सीको शारीरिक हाउभाउले उनीहरूको शैलीलाई कसरी प्रतिविम्बित गर्‍यो ?

ट्रम्प र सीको शारीरिक हाउभाउले उनीहरूको शैलीलाई कसरी प्रतिविम्बित गर्‍यो ?
शिखर वार्तापछि मत्थर होला वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव ?

शिखर वार्तापछि मत्थर होला वासिङ्टन र बेइजिङबीच तनाव ?
ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित

ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित
सीलाई अमेरिका भ्रमण गर्न ट्रम्पको निम्तो

सीलाई अमेरिका भ्रमण गर्न ट्रम्पको निम्तो
बजार पहुँच विस्तारबारे सी र ट्रम्पबीच छलफल

बजार पहुँच विस्तारबारे सी र ट्रम्पबीच छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित