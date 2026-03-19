सीलाई अमेरिका भ्रमण गर्न ट्रम्पको निम्तो

News Summary
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई २४ सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा दिएका छन्।
- ट्रम्पले राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई ह्वाइट हाउस आउन निम्तो दिएका हुन्।
- यो निम्तोले अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारका प्रयास र संवादको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने संकेत गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई आगामी २४ सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा दिएका छन्।
बेइजिङमा आयोजित भव्य राजकीय भोजका क्रममा मन्तव्य राख्दै ट्रम्पले राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई ह्वाइट हाउस आउन निम्तो दिएका हुन्। दुई नेताबीचको शिखर वार्ता र द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार गर्ने प्रयासका बीच ट्रम्पले यो भ्रमणको प्रस्ताव राखेका हुन्।
यो निम्तोले पछिल्लो समय ताइवान, व्यापार र मध्यपूर्वको युद्धका कारण चिसिएको अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने संकेत गरेको छ।
चिनियाँ पक्षले यस निमन्त्रणालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि भ्रमणको औपचारिक स्वीकृतिको घोषणा भने हुन बाँकी छ। यदि यो भ्रमण भएमा राष्ट्रपति सीको नौ वर्षपछिको पहिलो अमेरिका भ्रमण हुनेछ ।
