सी जिनपिङ भेट्न बेइजिङ आइपुगे ट्रम्प, कुन मुद्दामा होला छलफल ?

एयर फोर्स वान चढेर चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका ट्रम्पलाई विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १९:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनको बेइजिङ आइपुगेका छन् र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दुई दिने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्।
  • ट्रम्पलाई विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गर्नुभएको छ, जसलाई चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई गर्ने विशेष व्यवहारको रूपमा हेरिएको छ।
  • बैठकमा ट्यारिफ, प्रविधि प्रतिस्पर्धा, इरान युद्ध र ताइवान जस्ता प्रमुख मुद्दामा छलफल हुने सम्भावना छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चीनको बेइजिङ आइपुगेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको दुई दिने महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन ट्रम्प बुधबार बेइजिङ आइपुगेका हुन् ।

एयर फोर्स वान चढेर चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुगेका ट्रम्पलाई विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति हान झेङले स्वागत गरे ।

हान झेङ चीनका शीर्ष नेताहरूमध्ये एक हुन् । ट्रम्पलाई स्वागत गर्न उनलाई पठाउनुलाई चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई गर्ने विशेष व्यवहारको संकेतको रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि, सन् २०१७ मा ट्रम्पको चीन भ्रमणको क्रममा, चीनले उनको स्वागत गर्न अपेक्षाकृत कनिष्ठ नेता, स्टेट काउन्सिलर याङ जीएचीलाई पठाएको थियो।

हान झेङले सन् २०२५ मा ट्रम्पको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि भाग लिएकी थिइन् ।

विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरू बीचको यस बैठकमा ट्यारिफ, प्रविधि प्रतिस्पर्धा, इरान युद्ध र ताइवान जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल हुने सम्भावना छ ।

ट्रम्पले अन्तिम पटक सन् २०१७ मा चीनको भ्रमण गरेका थिए ।

इरान युद्ध, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र अमेरिका-चीन व्यापार युद्धलाई लिएर तनाव चलिरहेको बेला यो बैठक भएको हो।

डोनाल्ड ट्रम्प सी जिनपिङ
९ वर्षपछि चीन भ्रमणमा निस्कँदै ट्रम्प, के छन् एजेन्डाहरू ? 

इरानको जवाफ कुरिरहेछन् ट्रम्प, अर्को साता इस्लामावादमा वार्ताको सम्भावना 

ट्रम्पको जिकिर : ९ युद्ध रोकिसकेँ, अब रुस-युक्रेन युद्ध रोक्छु

ट्रम्पको धम्की– इरान सम्झौताका लागि राजी नभए ठूलो बमबारी हुन्छ

ट्रम्पले भने- धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझै ८-९ वर्ष राष्ट्रपति रहनेछु

इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार हासिल गर्न दिंदैनौं : ट्रम्प

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

