ट्रम्पको जिकिर : ९ युद्ध रोकिसकेँ, अब रुस-युक्रेन युद्ध रोक्छु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य गराउन भूमिका निर्वाह गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
  • ट्रम्पले रुस-युक्रेन युद्ध रोक्न ९ देखि ११ मेसम्म तीन दिने युद्धविराम घोषणा गरेका छन्।
  • रुस र युक्रेनले एक-एक हजार कैदीहरूको आदानप्रदान गर्ने र युद्धविराम लम्ब्याउन सकिने ट्रम्पले बताए।

२६ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य गराउन भूमिका निर्वाह गरिसकेको दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार, अब उनको प्रयास रुस-युक्रेन युद्ध रोक्ने हो र उनी यसलाई आफ्नो १०औँ शान्ति पहल बनाउन चाहन्छन्।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार, ह्वाइट हाउसबाट भर्जिनिया प्रस्थान गर्नुअघि ट्रम्पले यो युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा खतरनाक द्वन्द्व बनेको र हरेक महिना हजारौँ सैनिक मारिइरहेको बताए।

यसैबीच ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा मे ९ देखि ११ सम्म रुस र युक्रेनबीच ३ दिने युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। उनले बताएअनुसार, यस अवधिमा दुवै देशले कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही गर्नेछैनन्। साथै दुवै पक्षले एक-एक हजार कैदीहरूको आदानप्रदान पनि गर्नेछन्।

ट्रम्पको दाबी अनुसार, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उनको अपिलमा युद्धविरामका लागि सहमति जनाएका छन्। उनले अवस्था ठीक रहेमा यो अस्थायी युद्धविरामलाई अझै लम्ब्याउन सकिने पनि बताए ।

ट्रम्पको धम्की– इरान सम्झौताका लागि राजी नभए ठूलो बमबारी हुन्छ

ट्रम्पले भने- धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझै ८-९ वर्ष राष्ट्रपति रहनेछु

इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार हासिल गर्न दिंदैनौं : ट्रम्प

ट्रम्पका विशेष दूत गोर काठमाडौं आउँदै, बालेनसँग भेट होला ?

ट्रम्प-पुटिनबीच युक्रेन र इरान युद्धबारे छलफल

इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित