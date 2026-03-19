ट्रम्पको जिकिर : ९ युद्ध रोकिसकेँ, अब रुस-युक्रेन युद्ध रोक्छु

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य गराउन भूमिका निर्वाह गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
- ट्रम्पले रुस-युक्रेन युद्ध रोक्न ९ देखि ११ मेसम्म तीन दिने युद्धविराम घोषणा गरेका छन्।
- रुस र युक्रेनले एक-एक हजार कैदीहरूको आदानप्रदान गर्ने र युद्धविराम लम्ब्याउन सकिने ट्रम्पले बताए।
२६ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले अहिलेसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व अन्त्य गराउन भूमिका निर्वाह गरिसकेको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार, अब उनको प्रयास रुस-युक्रेन युद्ध रोक्ने हो र उनी यसलाई आफ्नो १०औँ शान्ति पहल बनाउन चाहन्छन्।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार, ह्वाइट हाउसबाट भर्जिनिया प्रस्थान गर्नुअघि ट्रम्पले यो युद्ध दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा खतरनाक द्वन्द्व बनेको र हरेक महिना हजारौँ सैनिक मारिइरहेको बताए।
यसैबीच ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा मे ९ देखि ११ सम्म रुस र युक्रेनबीच ३ दिने युद्धविरामको घोषणा गरेका छन्। उनले बताएअनुसार, यस अवधिमा दुवै देशले कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही गर्नेछैनन्। साथै दुवै पक्षले एक-एक हजार कैदीहरूको आदानप्रदान पनि गर्नेछन्।
ट्रम्पको दाबी अनुसार, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उनको अपिलमा युद्धविरामका लागि सहमति जनाएका छन्। उनले अवस्था ठीक रहेमा यो अस्थायी युद्धविरामलाई अझै लम्ब्याउन सकिने पनि बताए ।
