नेपाल कम्युनिभर्सिटीले सुरु गर्‍यो ‘सामाजिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा स्नातकोत्तर’ कार्यक्रम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १५:१०

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिभर्सिटीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामाजिक नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विषयको स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रमको आजदेखि औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा शिक्षक, उद्यमी, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी तथा कर्पोरेट क्षेत्रका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यस पहलले नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सम्भावनाको सशक्त भावना जागृत गर्ने राष्ट्रिय स्तरको प्रयासको रूपमा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

सन् २०२६ अक्टोबरदेखि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमिका ३० जना विद्यार्थीहरूको सहभागितासहित सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम परम्परागत कक्षाकोठाको सीमाभन्दा बाहिर केन्द्रित हुनेछ । “समुदाय नै पाठ्यक्रम” र “अनुभवजन्य सिकाइ” को अवधारणामा आधारित यस कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नेपालको तीन फरक भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अनुभवमार्फत अध्ययन गर्ने अवसर पाउने बताइएको छ ।

पाठ्यक्रमलाई हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन त्रैमासिक चरणमा विभाजन गरिएको छ, जसअन्तर्गत क्रमशः मुस्ताङ, चित्लाङ र जनकपुरमा अध्यापन सञ्चालन हुनेछ।

प्रत्येक समुदायमा, विद्यार्थीहरूले समुदायका सदस्यहरूसँग मिलेर समुदाय-आधारित परियोजनाहरूमा काम गर्छन् । यस कार्यक्रममा उद्यमशीलता, सामाजिक विज्ञान र प्रविधिलाई समग्र सामाजिक कल्याणसँग जोड्दै अन्तरविषयगत दृष्टिकोणसमेत समावेश गरिएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपाल कम्युनिभर्सिटीका अध्यक्ष नरोत्तम अर्यालले भने, हाम्रो दृष्टि स्थानीय रूपमा जरा गाडेको तर विश्वस्तरमा सक्षम शिक्षा निर्माण गर्नु हो। हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूको विकास गर्दैछौं जसले आफूलाई चिनेको, समाजलाई बुझेको, सीप सिकेको र उद्यमशील सोच बोकेको हुनेछन् । ”

काठमान्डौँ विश्वविद्यालयका कला संकायका डिन प्रा. डा. उद्धव प्याकुरेलले यस कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीहरूले नेपालभित्र विद्यमान सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने, वास्तविक समस्याहरूको समाधान खोज्ने तथा समुदायमा आधारित अर्थपूर्ण समाधान विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज’ का संस्थापक निर्देशक डा. उत्तम बाबु श्रेष्ठले कोर्सको विशेष ध्यान “समुदाय, प्रकृति र गाउँहरू” मा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै, प्रविधि, एल्गोरिदम र शहरतर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको समाजको सन्दर्भमा यसको महत्वलाई जोड दिए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन हिमाल (छ्योमे), पहाड (पनास) र तराई (दियो) का प्रतीकात्मक दीप प्रज्वलनमार्फत गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिभर्सिटी
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका 'हिरा'

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

'अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो'

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

