सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रम्पका विशेष दूत गोर काठमाडौं आउँदै, बालेनसँग भेट होला ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते ८:५३

१७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्गियो गोर आज काठमाडौं आउँदैछन् । उनी आज साँझ काठमाडौं ओर्लिने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने गोर सबैभन्दा उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुन् ।

३९ वर्षीय गोर दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत हुन् । उनी हाल भारतका लागि अमेरिकी राजदूतका रूपमा पनि कार्यरत छन् । ट्रम्पका निकट सहयोगी मानिने उनलाई भारतका लागि राजदूतसँगै दक्षिण तथा मध्य एशियाका विशेष दूतको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

यस हिसाबले गोरको हैसियत ७ वैशाखमा काठमाडौं आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुरभन्दा उच्च मानिन्छ ।

पहिलोपटक काठमाडौं आउन लागेका गोरको नेपाल भ्रमण मुख्यत: व्यवसाय, लगानी र दुई देशका सरकारबीच सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने स्रोतले जनाएको छ ।

गोरले अर्थमन्त्री वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग भेट्ने

गोरले नेपाल बसाइको क्रममा राजनीतिक भेटघाट गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेट्ने/नभेट्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गोरले भेट्ने निश्चित नभइसकेको बताइन् । ‘उहाँ र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच भेट अझै निश्चित भइसकेको छैन । किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू देशका आन्तरिक मामिलामा अति नै व्यस्त हुनुहुन्छ । खासगरी सुशासनका मामिलामा मात्रै अहिले केन्द्रित हुनुहुन्छ,’ दाहालले भनिन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश विदेशी कूटनीतिज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेका थिए । तर बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सो अभ्यास बदलिँदै गएको देखिन्छ ।

यसअघि नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री समिर पल कपुरले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई भेटेका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग औपचारिक भेट गर्न पाएनन् ।

बालेनले समय उपलब्ध नगराए गोरले पनि कपुरले जस्तै रास्वपाका नेता र वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर फर्किने स्रोतले बतायो । गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट्ने निश्चित भइसकेको स्रोतले बतायो ।

डोनाल्ड ट्रम्प बालेन सर्गियो गोर
ट्रम्प-पुटिनबीच युक्रेन र इरान युद्धबारे छलफल

इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा १५ खर्ब डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव, सामाजिक सुरक्षामा भारी कटौती

ट्रम्प सहभागी कार्यक्रममा गोली चलाउने व्यक्ति ३१ वर्षीय कम्प्युटर इन्जिनियर

ट्रम्प सहभागी कार्यक्रममा गोली चलेको सुनियो, ट्रम्पलाई सुरक्षित स्थानमा लगियो

इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम तीन साताका लागि बढाइयो : ट्रम्प

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित