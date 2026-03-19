इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:२६

१५ वैशाख, काठमाडौं । इरानले हालै अमेरिकालाई युद्ध समाप्त गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएको छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुशी छैनन् ।

रोयटर्सले एक अधिकारीको हवाले दिँदै प्रस्तावमा इरानको परमाणु कार्यक्रमको जिकिर नगरिएका कारण ट्रम्प खुशी नभएका बताएको छ ।

यसअघि व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता केरोलाइन लेविटले राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको प्रस्तावमाथि आफ्ना वरिष्ठ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरिरहेका बताएकी थिइन् ।

यसैबीच अमेरिका र इरानबीच जारी संघर्षका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा कमी आएको छ । अर्कोतिर पछिल्ला दुई दिनमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले पाकिस्तान, ओमान र रूसको यात्रा गरिसकेका छन् ।

इरानका लागि समर्थन जुटाउनु उनको भ्रमणको उद्देश्य रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

इस्लामाबादमा इरान र अमेरिकाबीचको दोस्रो चरणको वार्ता हुन सकेका थिएन ।  वार्ता हुन नसकेपछि ट्रम्पले इरानलाई आफ्नो प्रस्ताव फोनबाट पनि पठाउन सक्ने बताएका थिए ।

इरान डोनाल्ड ट्रम्प
इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खोल्ने पाकिस्तानको निर्णय

इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खोल्ने पाकिस्तानको निर्णय
इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल
इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?
५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान

५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान
होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता

होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता
आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

Advertisment

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

