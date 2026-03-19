नयाँ कानुन बनाएर होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाज प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते ५:५०

  • इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा विदेशी जहाज आवागमनका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
  • मस्यौदामा इजरायल र अमेरिकी जहाजहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध र अन्य जहाजमा कर लगाउने प्रस्ताव छ।
  • इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका अध्यक्ष अजिजीले यसलाई 'निवारक कानुन' का रूपमा पारित गरिने बताए।

२७ वैशाख, काठमाडौं । इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा विदेशी जहाज आवागमनका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदामा तेहरानले इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जहाजहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने र अन्य विदेशी जहाजहरूमा कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । तेहरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र समुद्री सुरक्षालाई बलियो बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति समितिका अध्यक्ष इब्राहिम अजिजीले तेहरानमा आयोजित एक समारोहमा विधायिका पुनः सुरु भएपछि यसलाई ‘निवारक कानुन’ का रूपमा पारित गरिने जानकारी दिए ।

‘विधेयक तयार छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा विदेश मन्त्रालय, बन्दरगाह तथा समुद्री सङ्गठनसहित देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग शृङ्खलाबद्ध रूपमा बैठकहरू गरी छलफल गरिएको छ ।’

इरान सधैँ यस महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा सुरक्षित र स्वतन्त्र आवागमनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र इजरायली गतिविधिलाई यस क्षेत्रको अस्थिरताको मुख्य कारण भएको बताए ।

‘इरानी संसद्को यो विधेयक स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो,’ अजिजीले प्रस्ट पारे, ‘अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र इजरायली आक्रमण खाडी र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा असुरक्षा र अस्थिरताको मुख्य जड बनेको छ ।’

इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्स न्युज एजेन्सीका अनुसार शुक्रबार स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानी र अमेरिकी सेनाबीच छिटपुट झडप भएको थियो । एएफपी 

इरान नयाँ कानुन होर्मुज स्ट्रेट
युद्ध अन्त्य गर्न इरानलाई दबाब सिर्जना गर्दै अमेरिका, यस्तो छ सम्भावित १४ बुँदे सहमति

इरान युद्धको मूल्य : युरोपमा एक्लिँदै अमेरिका, के होला नेटोको भविष्य ?

इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार हासिल गर्न दिंदैनौं : ट्रम्प

शान्तिवार्ताका लागि इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई नयाँ सर्त पठायो

इरानमा सरकारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी युवकलाई फाँसी

इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खोल्ने पाकिस्तानको निर्णय

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

