+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कृषकका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पाँचखालमा २ दिने कृषि मेला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १८:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचखाल नगरपालिकाले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुई दिने कृषि मेला आयोजना गरेको छ।
  • मेलामा आईपीएम प्रविधिबाट उत्पादन भएका कृषि उपजहरूको प्रदर्शनी, बिक्री र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
  • नगर प्रमुख महेश खरेलले पाँचखालको तरकारी सेमी आर्ग्यानिक भएको र १ हजार २०० कृषकलाई आईपीएम तालिम दिइएको जानकारी दिनुभयो।

२६ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकालाई “कृषि शहर”को रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न २ दिने कृषि मेला आयोजना गरिएको छ ।

पाँचखाल नगरपालिका र लवग्रीन नेपालको संयुक्त आयोजनामा स्थानीय कृषकका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कृषि मेलामा आईपीएम प्रविधिबाट उत्पादन भएका कृषि उपजहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री,  बाली शिविर सञ्चालन, कृषि उपजहरूको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।

मेलाको पाँचखाल नगरपालिका नगर प्रमुख महेश खरेलले उद्घाटन गरे । खरेलले पाँचखाल नगरपालिका कृषि शहर भएको पालिका रहेको भन्दै यहाँको तरकारीमा बिषादी न्युन रहेको बताए ।

पाँचखालको तरकारीमा अत्याधिक बिषादी भएको भनेर हल्ला चलाइए पनि अहिले पाँचखालको तरकारी सेमी आर्ग्यानिक भएको जानकारी दिए । बिषादीको भ्रम चिर्न लवग्रीन नेपालसगंको सहकार्यमा पाँचखाल नगरपालिकाका १ हजार २ सय भन्दा बढी कृषकहरुलाई आई पिएम पद्धतिबाट तरकारी खेती गर्न तालिम प्रदान गरिएको र उक्त प्रबिधि मार्फत तराकारी अर्गानिक तर्फ गएको नगरप्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।  पाँचखालमा कृषकहरुकै अगुगाईमा साप्ताहिक कृषि हाट बजार शुरु गर्न आग्रह गर्दै त्यसको सहजीकरण नगरपालिकाले गर्ने जानकारी दिए ।

‘यस्ता मेलाले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने भएकोले कृषकहरुकै अगुगाईमा साप्ताहिक कृषि हाट बजार संचालनमा नगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ,’ खरेलले भने ।

लवग्रीन नेपालका महासचिव राजिव रत्न शाक्यले पाँचखाल नगरपालिकामा विगत ९ वर्ष देखी आईपिएम सम्बन्धी काम गर्दै आएको बताए । पाँचखाललाई आईपिएम तालिम मार्फत स्वस्थ तथा सुरक्षित कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै मानव स्वास्थ्य संरक्षण, उत्पादन वृद्धि र कृषकको आम्दानी अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए ।

कृषि मेलमा बाली शिबिर संचालन, रैथाने उत्पादनहरुको प्रदर्शनी र बिक्रि, कृषि उपजहरुको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, कृषक र कृषक समुहहरुसंग प्रत्यक्ष सम्वाद, आईपिएम पद्धतिद्धारा उत्पादित कृषि उपजहरुको प्रर्दशनी तथा बिक्रि, पाँचखाल नगरपालिकामा उत्पादित आलु लगाएत अन्य उपजहरुको परिकार लगायत प्रदर्शनीमा राखिएको लवग्रीन नेपालका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद ज्ञावालीले जानकारी दिए ।

कृषक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटबारे सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ल्यायो डिजिटल पोर्टल

बजेटबारे सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ल्यायो डिजिटल पोर्टल
रुसले प्रस्ताव गरेका परियोजनाको जवाफ परराष्ट्रमै अड्कियो

रुसले प्रस्ताव गरेका परियोजनाको जवाफ परराष्ट्रमै अड्कियो
दार्चुलामा निर्माणाधीन तिंकर सडक हुँदै दुम्लिङसम्म पुग्यो गाडी

दार्चुलामा निर्माणाधीन तिंकर सडक हुँदै दुम्लिङसम्म पुग्यो गाडी
सरकारले बजार सुशासनका लागि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सञ्चालन गर्ने

सरकारले बजार सुशासनका लागि ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सञ्चालन गर्ने
विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्परा पालनामा तलमाथि भए समाज भयभित हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्परा पालनामा तलमाथि भए समाज भयभित हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
‘दुई तिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’

‘दुई तिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित