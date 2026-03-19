शान्तिवार्ताका लागि इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई नयाँ सर्त पठायो

बकाइले बिहीबार साँझ नै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा इरानको प्राथमिकता युद्ध रोकेर स्थायी शान्ति हासिल गर्नु रहेको बताएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते २०:४६

१८ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकासँग वार्ताका लागि इरानले पाकिस्तानमार्फत नयाँ सर्त अघि बुझाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाइले शुक्रबार पाकिस्तानमार्फत आफ्नो पक्षले नयाँ सर्त पठाएको पुष्टि गरेका छन् ।

इरानी समाचार एजेन्सी आईआरएनएका अनुसार पाकिस्तानले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले बिहीबार साँझ इरानका सर्तहरू बुझाइएको बकाइले बताएका छन् ।

बकाइले बिहीबार साँझ नै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा इरानको प्राथमिकता युद्ध रोकेर स्थायी शान्ति हासिल गर्नु रहेको बताएका थिए । सोही क्रममा अमेरिकासँग जारी युद्ध रोकाउन धेरै देशहरूले मध्यस्थता गर्न चाहेपनि पाकिस्तानले नै त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।

अमेरिका इरान पाकिस्तान शान्तिवार्ता
Hot Properties

