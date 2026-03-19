इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खोल्ने पाकिस्तानको निर्णय

अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानको आयात–निर्यात प्रभावित भएका बेला पाकिस्तानले ग्वादर र कराची बन्दरगाह खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानले इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खुला गर्ने र छ वटा व्यापारिक करिडोर खोल्ने घोषणा गरेको छ।
  • पाकिस्तानको वाणिज्य मन्त्रालयले ट्रान्जिट अफ गुड्स थ्रु पाकिस्तान आदेश २०२६ अन्तर्गत व्यापारिक करिडोर खोलिएको जनाएको छ।
  • यस निर्णयले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय व्यापारिक करिडोर र लजिस्टिक्स हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । पाकिस्तानले इरानका लागि आफ्ना ग्वादर र कराची बन्दरगाह खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पाकिस्तानको वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘ट्रान्जिट अफ गुड्स थ्रु पाकिस्तान’ (पाकिस्तानमार्फत सामान आवागमन) आदेश २०२६ अन्तर्गत इरानी उत्पादनको व्यापारका लागि छ वटा करिडोर खोलिएका छन् ।

यी व्यापारिक करिडोर प्रयोग गर्दै इरानले पाकिस्तानमार्फत तेस्रो देशसँग आयात–निर्यात गर्न सक्नेछ ।

पाकिस्तान सरकारले यस्तो घोषणा त्यतिबेला गरेको हो, जब फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको युद्ध र स्ट्रेट अफ  होर्मुज इरानी बन्दरगाहमाथि अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानको आयात–निर्यात प्रभावित भएको छ ।

सामान्यतया भूपरिवेष्ठित (चारैतिर जमिनले घेरिएका) देशहरूले तेस्रो देशमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्छन् । अफगानिस्तानले दशकौँदेखि पाकिस्तानका बन्दरगाह प्रयोग गर्दै व्यापार गर्दै आएको छ । तर इरानसँग आफ्नै बन्दरगाह भए पनि हालको अवस्थाले उसलाई व्यवहारत: भूपरिवेष्ठित जस्तै बनाएको छ ।

यस समयमा पाकिस्तान इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय इरानप्रति विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो ।

‘ट्रान्जिट अफ गुड्स थ्रु पाकिस्तान’ आदेश के हो ?

होर्मुज़ स्ट्रेट

पाकिस्तानको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार, यस आदेशले पाकिस्तान र इरानबीच ट्रान्जिट व्यापारलाई सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय व्यापारलाई बढावा दिनेछ ।

वाणिज्य मन्त्री जाम कमालले भनेका छन्, ‘यस कदमले पाकिस्तानको रणनीतिक महत्व बढाउनेछ र देशलाई क्षेत्रीय व्यापारिक करिडोर तथा लजिस्टिक्स हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार ग्वादर, कराची र तफ्तानलगायत विभिन्न मार्गलाई ट्रान्जिट करिडोरका रूपमा तोकिएको छ र भन्सार कानुनअन्तर्गत सामानको आवागमनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइँदैछ ।

पाकिस्तान र इरानबीच ९०९ किलोमिटर लामो सीमा छ, जहाँ विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक नाकाहरू छन् । प्रमुख सीमा नाकाहरूमा क्वेटानजिकको तफ्तान, ग्वादरनजिकको गब्द र मण्ड–पिशिन क्षेत्र पर्दछन् ।

युद्धको अवस्था हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तान–इरानबीचको सामान्य व्यापार भने जारी रहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, इरानका लागि ट्रान्जिट करिडोर खोल्दा भविष्यमा पाकिस्तानले मध्य एसियाली देशहरूसम्म पहुँच विस्तार गर्न सक्नेछ ।

खोलिएका प्रमुख व्यापारिक मार्गहरू

पाकिस्तानले इरानका लागि निम्न ६ व्यापारिक मार्ग खोलेको छ :

१.ग्वादर–गब्द

२. कराची/पोर्ट कासिम–ल्यारी–ओरमारा–पस्नी–गब्द

३. कराची/पोर्ट कासिम–खुजदार–दल्बन्दिन–तफ्तान

४. ग्वादर–तुरबत–होशाब–पन्जगुर–नाग–बिस्माह–खुजदार–क्वेटा/लाक पास–दल्बन्दिन–नोकुन्डी–तफ्तान

५. ग्वादर–ल्यारी–खुजदार–क्वेटा/लाक पास–दल्बन्दिन–नोकुन्डी–तफ्तान

६. कराची/पोर्ट कासिम–ग्वादर–गब्द

यो निर्णय किन महत्वपूर्ण छ ?

आर्थिक विश्लेषक डा. आबिद सुलेहरीका अनुसार, पाकिस्तानले यस्तो कदम अमेरिकालाई विश्वासमा लिएर नै चालेको हुनुपर्छ ।

पूर्व वाणिज्य मन्त्री डा. जुबैर खानका अनुसार इरानलाई दिइएको यो सुविधा अफगानिस्तानजस्तै सर्तहरूमा हुनेछ । उनका अनुसार, यसबाट पाकिस्तानले ट्रान्जिट शुल्क पाउनेछ र इरानी जनताबीच सद्भावना पनि बढ्नेछ ।

वरिष्ठ पत्रकार मुश्ताक घुमनले इरानी नेतृत्वको आग्रहपछि पाकिस्तानले यो निर्णय लिएको जनाएका छन् ।

पाकिस्तानको व्यापारिक महत्वाकांक्षा

अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरान अहिले व्यवहारत: भूपरिवेष्ठित अवस्थामा पुगेको छ । इरान ठूलो तेल र ग्यास उत्पादक देश भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानले त्यहाँबाट तेल आयात गर्न सक्दैन । यद्यपि, खाद्यान्न र आवश्यक वस्तुको व्यापार विनिमय प्रणालीमा जारी छ ।

पाकिस्तान बंदरगाह

विश्लेषकहरूका अनुसार, पाकिस्तानले प्रत्यक्ष व्यापार नभई केवल ट्रान्जिट सुविधा दिएकाले उसलाई अमेरिकी प्रतिबन्धको जोखिम कम हुनेछ ।

यसै महिनाको सुरुमा पाकिस्तान–इरान ट्रान्जिट करिडोर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ थियो । पहिलो कन्साइनमेन्ट इरान हुँदै उज्बेकिस्तानको ताशकन्द पठाइएको थियो ।

यसले क्षेत्रीय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधिलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो पहलले पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानको विकल्पको रूपमा सुरक्षित र स्थिर व्यापार मार्ग उपलब्ध गराउनेछ ।

अफगानिस्तानसँगको सीमावर्ती तनाव र अस्थिरताका कारण अवरुद्ध भएको मध्य एसियासँगको व्यापार अब इरानमार्फत विस्तार गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ ।

यस निर्णयले पाकिस्तान–इरानबीचको द्विपक्षीय व्यापार बढ्नुका साथै क्षेत्रीय व्यापारमा पाकिस्तानको भूमिका थप सशक्त बन्ने देखिन्छ ।

यसअघि स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द हुँदा धेरै जहाजहरू पाकिस्तानी बन्दरगाहतर्फ मोडिएका थिए, जसले कराची बन्दरगाहमा कार्गो गतिविधि बढाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार, अब ट्रान्जिट व्यापार विस्तारसँगै ग्वादर र कराची बन्दरगाह थप व्यस्त हुनेछन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प
इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल
इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?
५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान

५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान
होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता

होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता
आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
