इरान युद्धले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदियो : भ्लादिमिर पुटिन

२७ वैशाख, काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानसँग चलिरहेको सङ्घर्ष छिट्टै अन्त्य हुने आश व्यक्त गरेका छन् ।
पुटिनले यस्तो नभएमा सबै पक्षलाई नोक्सान हुने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार, भ्लादिमिर पुटिनले शनिबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो निकै जटिल सङ्घर्ष हो र यसले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदिएको छ, किनभने इरान र फारसको खाडीका देशहरूसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ।’
इरान र अमेरिकाबीच चलिरहेको वार्ताको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मेरो विचारमा कुनै पनि पक्षलाई यो सङ्घर्ष लम्ब्याउन रुचि छैन।’
हालै इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि रुस भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
रुसले यसअघि पनि सबै पक्षसँग शान्ति स्थापना गर्न अपिल गर्दै आएको छ। रुसले आफू इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्न तयार रहेको कुरा पनि बताइसकेको छ।
