इरानमा सरकारविरोधी आन्दोलनमा सहभागी युवकलाई फाँसी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते ८:५७
  • इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका २१ वर्षीय सासन आजादवर जोगानीलाई फाँसी दिइएको छ।
  • आजादवरलाई जनवरीमा प्रदर्शनमा सरकारी अधिकारीहरू सवार मिनीबसमा ढुंडा र लाठी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
  • उनको अन्तिम संस्कार सुरक्षित क्षेत्रमा गरिएको र १० जना आफन्तलाई मात्र सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका २१ वर्षीय युवकलाई फाँसी दिइएको छ ।

इरानको इस्फहानका २१ वर्षीय सासन आजादवर जोगानीलाई सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा फाँसी दिइएको हो ।

उनलाई जनवरीमा सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । आजादवरलाई इस्फहानको दस्तगर्द जेलमा फाँसी दिइएको बीबीसीले जनाएको छ ।

समाचारमा उनको अन्तिम संस्कार बिहीबार दिउँसो एक ‘सुरक्षित क्षेत्र’ मा गरिएको र १० जना आफन्तलाई मात्रै सहभागी हुने अनुमति सरकारले दिएको उल्लेख छ ।

इरानको इस्लामिक गणराज्यको न्यायपालिकाले जनवरीमा सरकार ढाल्ने उद्देश्यले गरिएको प्रदर्शनका दौरान आजादवरले सरकारी अधिकारीहरू सवार मिनीबसमा ढुंडा र लाठी प्रहार गरेको, बसको सिसा तोडेको र अधिकारीहरूमाथि ढुंगा र ईट फ्याकेको बताएको छ ।

इरानी न्यायपालिकाका अनुसार युवकले शासन सत्ता ढाल्ने उद्देश्यले आफ्ना साथीहरूलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको स्वीकार गरेका थिए ।

इरानका लागि ग्वादर र कराची बन्दरगाह खोल्ने पाकिस्तानको निर्णय

इरानले पठाएको नयाँ प्रस्तावप्रति खुशी छैनन् ट्रम्प

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?

५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान

होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

