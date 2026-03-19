५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान

१२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलको हमलाका कारण झन्डै दुई महिनादेखि बन्द रहेको इरानको हवाई सेवा फेरि सुचारू भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम सम्झौता अवधि बढाएको घोषणा गरेसँगै शनिबार इरानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुचारू भएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार इरानको राजधानी तेहरानमा रहेको इमाम खुमेनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबार बिहानैदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । त्यहाँबाट पश्चिम एसियाका कैयौं सहरमा उडान भएको इरानी मिडियालाई हवाला दिँदै बीबीसीले समाचार लेखेका छन् ।
तेहरानबाट उडान भएका सहरमा साउदी अरेबियाको मदिना, ओमानको मस्क, टर्कीको इस्तानबुल सामेल छन् ।
अमेरिका र इरानले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि हमला गरेका थिए । इरानको सम्पूर्ण हवाई सेवा अवरुद्ध थियो । त्यसयता ५६ दिन तेहरानका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान निलम्बित थिए ।
८ अप्रिलमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरान दुवैले दुई हप्ताका लागि युद्धविरामको सहमति जनाएका थिए । सोही क्रममा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा दुवै देशका वार्ताकारले शान्तिवार्ता गरेका थिए । तर, शान्तिवार्ता सफल हुनसकेन् ।
८ अप्रिलको युद्ध विराम सहमति अप्रिल २१ मा सकिएको थियो । त्यसपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविरामको अवधि बढाएको घोषणा गरेका छन् ।
यसैबीचमा शनिबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची पाकिस्तानको भ्रमणमा छन् । उता अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल पनि पाकिस्तानमा रहेको विभिन्न रिपोर्टले जनाएका छन् ।
तर, अर्को चरणको शान्तिवार्ताको भने अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागिसकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4