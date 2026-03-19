होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता

९ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानले ती कार्गो जहाजमा हमला गरेर दुई जहाज नियन्त्रणमा लिएपछि तनाव बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविरामको समयसीमा बढाएपछि भएको यो घटनाले जारी युद्धविराम(अमेरिका–इरानबीच) तोडिने खतरा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
बेलायतको यूके मेरीटाइम ट्रेठ अपरेसन्स सेन्टर(यूकेएमटीओ)का अनुसार पहिलो जहाजमाथि इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स(आईआरजीसी)ले फायर गरेको गरेको थियो ।
इरानी मिडियाका अनुसार आईआरजीसीले होर्मुज स्ट्रेटमा तीनवटा जहाजलाई लक्ष्य गरेर हमला गरेको थियो । आईआरजीसीले नै एमएससी फ्रान्सेस्का र एमामिनोडास कार्गो जहाज कब्जामा लिएर इरानी समुन्द्री तटतर्फ मोडिएको सार्वजनिक गरेको छ ।
आईआरजीसीको नेवी(जलसेना)ले ‘जरुरी परमिटबिना हिँडेको र नेविगेसन सिस्टम छेडछाड गरेको’ आरोप ती जहाजमाथि लगाएको छ ।
यो घटना अमेरिका र इरानबीच हुने अपेक्षा गरिएको शान्ति सम्झौताको बाटोमा प्रमुख रुकावट हुनसक्ने बीबीसी हिन्दीले टिप्पणी गरेको छ ।
यी घटनामा अहिलेसम्म कुनै पनि मानवीय हताहती र अन्य ठूलो घटनाको खबर भने आएको छैन ।
