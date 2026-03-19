+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

चीनका प्रमुख औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा वृद्धि मार्च महिनामा ६ महिनायताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १६:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनका प्रमुख औद्योगिक कम्पनीहरूको मार्च महिनामा नाफा १५.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सेप्टेम्बर यताकै उच्च वृद्धि दर हो।
  • प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्समा तीन वर्षपछि पहिलो पटक सुधार देखिएको छ, जसले उत्पादन मूल्यमा वृद्धि संकेत गर्दछ।
  • आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमिकन्डक्टर उद्योगमा तीव्र विकासले कम्प्युटर र सञ्चार उपकरण उत्पादनको नाफा १२० प्रतिशतले बढाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । चीनका प्रमुख औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा वृद्धि मार्च महिनामा ६ महिनायताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। इरान युद्धका कारण सिर्जित अवरोधहरूका बीच लामो समयदेखि थिचिएको ‘फ्याक्ट्री-गेट’ मूल्यमा आएको सुधारले यस वृद्धिलाई बल पुर्‍याएको हो।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीएस) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक २० मिलियन युआनभन्दा बढी राजस्व भएका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कुल नाफा गत महिना १५.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सेप्टेम्बर यताकै तीव्र वृद्धि दर हो।

यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कुल नाफा १.६९६ ट्रिलियन युआन पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा नाफा वृद्धि दर केवल ०.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।

उद्योगहरूबाट बाहिरिने सामानको मूल्य मापन गर्ने ‘प्रोड्युसर प्राइस इन्डेक्स’ मा तीन वर्षपछि पहिलो पटक मार्चमा सुधार देखिएको छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा कमोडिटीको मूल्य बढ्दा चीनका कारखानाहरूले उत्पादन गर्ने सामानको मूल्यमा पनि बढोत्तरी भएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको त्रैमासिक नाफा १९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने खानी (माइनिङ) क्षेत्रमा १६.२ प्रतिशतको सुधार आएको छ। विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमिकन्डक्टर उद्योगमा भएको तीव्र विकासले अप्टिकल-फाइबर उत्पादनमा ३३६.८ प्रतिशत र डिस्प्ले-डिभाइस उत्पादनमा ३६.३ प्रतिशतको उछाल ल्याएको छ। यस्तै, कम्प्युटर र सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने क्षेत्रको नाफा पनि १२० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कम्पनीहरूको नाफा वृद्धि राजस्वको तुलनामा निकै तीव्र हुनुले उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षमता बढाएको वा लागत समायोजनबाट फाइदा लिएको सङ्केत गर्दछ। हङकङस्थित पिनपोइन्ट एसेट म्यानेजमेन्टका प्रमुख अर्थशास्त्री झाङ झिवेईले भने ऊर्जाको बढ्दो मूल्य र कमजोर वैदेशिक मागले आगामी महिनाहरूमा चीनको निर्यातमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ रोजगारी गुमे, जिम्मेवार को?

५६ दिनपछि खुल्यो इरानको खुमेनी विमानस्थल, सुचारू भए अन्तर्राष्ट्रिय उडान

होर्मुज स्ट्रेटबाट दुई जहाज इरानले कब्जामा लियो, युद्धविराम भंग हुने चिन्ता

आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

अमृत झा अझै भएका छैनन् रिहा, प्रक्रिया जारी

एउटा युद्ध र दुईवटा युद्धविराम : के इरानले ‘अग्रता’ हासिल गर्‍यो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित