अदालतमा पेश भएका निवेदन अस्वीकृत भएकोमा बारको ध्यानाकर्षण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- बारले निवेदनहरू दर्ता नगरी दरपीठ गर्ने कामलाई न्यायमा अवरोध भनेको छ।
- बारले निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न र दरपीठ विरुद्धको निवेदनको निकास दिन माग गरेको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । अदालतमा पेश भएको निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएशनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनदेखि सर्वोच्चमा पेश भएका निवेदनहरू दरपीठ गर्ने, त्यसविरुद्ध परेका निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने काम भएको भन्दै बारले प्रश्न उठाएको हो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कतिपय निवेदनहरुमा दर्ता र दरपीठ दुवै नगरी मौनता साँधेको भन्दै बारले त्यसलाई न्यायमा अवरोध भनी टिप्पणी गरेको छ ।
उसले निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न र दरपीठ विरुद्धको निवेदनको निकास दिन माग गरेको हो ।
