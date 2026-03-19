राजेश हमालको टिभी शो ‘यो नेपाली शिर उचाली सिजन २‘ आजदेखि

काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमालको टेलिभिजन शो ‘यो नेपाली शिर उचाली सिजन २’ आज (बुधबार) देखि प्रसारण हुने भएको छ । साप्ताहिक रुपमा साँझ ८ बजेर ३० मिनेटमा हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई युट्युब च्यानल ‘यो नेपाली शिर उचाली’ मा पनि हेर्न सकिनेछ ।
कार्यक्रममा हमालले विदेशी भूमिमा संघर्ष गरि गर्व गर्न लायक काम गरेका नेपालीसँग उनीहरुको कर्म थलोमै पुगेर साक्षात्कार गर्नेछन् । कार्यक्रमको दोस्रो सिजन अष्ट्रेलिया केन्द्रित रहने छ भने त्यहाँका विभिन्न शहरमा विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका नेपालीको कथा समेटिने छ ।
मुभ मिडिया प्रालिले उत्पादन गरेको कार्यक्रम अष्ट्रेलियामा एसजिटी प्रोडक्सनको सहकार्यमा छायाङ्कन गरिएको हो । कार्यकारी निर्माता विवेक रेग्मीले पहिलो सिजन जस्तै यो सिजन पनि १३ भागको हुने जानकारी दिएका छन् ।
रेग्मीले कार्यक्रममा समेटिने कथाहरू संसारभर रहेका नेपालीका लागि प्रेरणा बन्ने बताएका छन् । कार्यक्रम संसारभरका पौरखी नेपालीसँग भएको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशसँग कसरी जोड्ने भन्ने बहसको सार्थक थालनी भएको उनको विश्वास छ ।
कार्यक्रमको पहिलो सिजन गतवर्ष युरोपबाट सुरु भएको थियो । निर्माता रेग्मीका अनुसार कार्यक्रमले पालैपालो विश्वभर छरिएका नेपालीको पौरखको कथा समेट्दै जानेछ ।
