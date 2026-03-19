विपक्षी सांसदलाई बाँडिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९’ खाली

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ खाली रहेको खुलाए । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ सांसदलाई बाँडिएको प्रति खाली रहेको नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बुधबारको बैठकमा खुलाए।
  • बरालले भने, 'हामीले पल्टाएर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ खाली छ। ब्ल्यांक छ। यसखालको लापरबाही भयो।'
  • प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लेख छ।

३० वैशाख, विराटनगर । प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बाँडिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ खाली रहेको भएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ खाली रहेको खुलाए ।

बरालले भने, ‘यहीँबाट प्रकाशित भएको होला । हामीले पल्टाएर हेर्दा प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ खाली छ । ब्ल्यांक छ । यसखालको लापरबाही भयो । पुनः प्राप्त गर्ने प्रबन्ध होस् ।’

प्रतिनिधिसभाको नियमावली २१९ मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ :

 

 

प्रतिनिधिसभा नियमावली
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका गलत प्रावधानमाथि नेकपाले संशोधन पेश गर्ने

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

यस्तो बन्यो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाइँदै

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट पारित गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाउपर विज्ञको राय लिइँदै

