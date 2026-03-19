प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका गलत प्रावधानमाथि नेकपाले संशोधन पेश गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १३:२५

  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका गलत प्रावधानमाथि संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संसद् अधिवेशनमा सुकुमवासी समस्याको अविलम्ब प्रभावकारी समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाउने निर्णय गरेको छ।
  • सरकारले ल्याएका अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सवालहरूबारे पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका गलत प्रावधानमाथि संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार दिउँसो बसेको पार्टीको संघीय संसदीय दलको बैठकले आजबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा पार्टीले गर्ने विविध विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संसद् अधिवेशनमा सुकुमवासी समस्याको अविलम्ब प्रभावकारी समाधान गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि नेकपाले उठाउनेछ ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएका अध्यादेश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायतका सवालहरूबारे पनि छलफल भएको दुलालले बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

यस्तो बन्यो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सभामुखलाई बुझाइँदै

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट पारित गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाउपर विज्ञको राय लिइँदै

प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

