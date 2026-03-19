+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १२:२९

२३ चैत, काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ ।

संसदको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आज बसेको सर्वदलीय बैठकले नयाँ नियमावली बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समित बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा २१ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

आजकै बैठकले संसदको कामकारबाहीलाई डिजटल बनाउँदै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
प्रतिनिधिसभा नियमावली सर्वदलीय बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होस्, द्वन्द्व नहोस् : निशा डाँगी

दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होस्, द्वन्द्व नहोस् : निशा डाँगी
संसद्‌मा मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ : सभामुख अर्याल

संसद्‌मा मेरो भूमिका निष्पक्ष रहनेछ : सभामुख अर्याल
यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
स्थिर सरकारपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ : राजदूत शर्मा

स्थिर सरकारपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ : राजदूत शर्मा
वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले 'एकद्वार प्रणाली' मार्फत तालिम दिने

वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत तालिम दिने
ओली र लेखकलाई बिना शर्त रिहा गरियोस् : ऐनबहादुर महर

ओली र लेखकलाई बिना शर्त रिहा गरियोस् : ऐनबहादुर महर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित