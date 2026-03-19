प्रारम्भिक कारोबारमा सम्हालियो सेयर बजार, रिलायन्समा बिक्री चाप

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सोमबार सेयर बजार पहिलो एक घण्टामा ५८ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २७३५ अंकमा पुगेको छ।
- पहिलो एक घण्टामा ३ अर्ब ७१ करोडको कारोबार भएको छ र २५६ कम्पनीको मूल्य बढेको छ।
- भुजुङ हाइड्रोपावर, सुपरखुदी हाइड्रोपावर, रिजलाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक र होटल फरेस्ट इनको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ।
२३ चैत, काठमाडौं । सोमबार प्रारम्भिक कारोबारमा सेयर बजार सम्हालिएको छ । अघिल्लो दिन १०५ अंक घटेको सेयर बजार सोमबार पहिलो एक घण्टामा ५८ अंक बढेको हो ।
सो वृद्धिसँगै १२ बजे नेप्से परिसूचक २७३५ अंकमा रहेको छ । कारोबार रकम पनि बढ्ने संकेत देखिएको छ । पहिलो एक घन्टामै ३ अर्ब ७१ करोडको कारोबार भएको छ ।
२५६ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १० को घटेको छ । अधिकांश समूहका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन २ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेका छन् । हाइड्रोपावर ३ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यस्तै व्यापार, निर्जीवन बीमा, अन्य, माइक्रोफाइनान्स, जीवन बीमा, लगानी १ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेका छन् । ५ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत बढेकामा भुजुङ हाइड्रोपावर, सुपरखुदी हाइड्रोपावर, रिजलाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, होटल फरेस्ट इन छन् ।
अघिल्लो दिन १० प्रतिशत बढेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा आज भने बिक्री चाप बढेको छ । कम्पनीको मूल्य पहिलो एक घन्टामा ५.७ प्रतिशत घटेको छ ।
पहिलो एक घण्टामा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, अपी पावर र एसवाई प्यानल छन् ।
