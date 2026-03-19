सल्यानको श्रीनगर बसपार्क : डोजरबाट सुरु, आधुनिक पूर्वाधारसम्मको यात्रा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शारदा नगरपालिकाले २०७९ माघ २ गते सल्यानको श्रीनगर बसपार्क क्षेत्रमा अव्यवस्थित घरटहरामा डोजर चलाएको थियो।
- अहिले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा बसपार्कमा दुई वटा ३४ कोठे व्यापारिक भवन, ३५ स्टल र ३४ सटर निर्माण गरिएको छ।
- श्रीनगर बसपार्क अब केवल यात्रु चढ्ने-ओर्लिने स्थान मात्र नभई सल्यानको विकास र सम्भावनाको प्रतिक बनेको छ।
२२ चैत, सल्यान । २ माघ २०७९ मा शारदा नगरपालिकाले सल्यानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र श्रीनगर बसपार्क क्षेत्रका अव्यवस्थित घर-टहरामा डोजर चलायो।
वर्षौँदेखि अस्तव्यस्त रहेको बसपार्कलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले चालिएको यो कदम सुरुवाती चरणमै चर्चाको विषय बन्यो। कतिपयले यसलाई आवश्यक सुधारको पहल माने भने कतिपयले निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
तर, समयसँगै बसपार्क निर्माणले गति लियो। केही समय बजेट अभावका कारण काम सुस्त भए पनि जनप्रतिनिधिको सक्रियता, संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग तथा स्थानीयको साथले परियोजना अघि बढ्दै गयो। परिणामतः अहिले श्रीनगर बसपार्क आधुनिक, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको छ।
शारदा नगरपालिका-१४ का सुशील रावतले बसपार्कको मुहार फेरिएको बताए। उनले भने, ‘पहिले बसपार्क अव्यवस्थित हुँदा सडकमै गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसले बजारको सौन्दर्य नै हराएको थियो । व्यापारीलाई पनि व्यवस्थित संरचना नहुँदा व्यापार गर्न समस्या थियो । अहिले सबै अव्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । बसपार्कको मुहार फेरिएको छ ।’
५ करोड ६० लाख लगानी, यातायात व्यवस्थापनमा सुधार
पहिले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोका कारण बसपार्क क्षेत्रमा निकै समस्या हुन्थ्यो। अव्यवस्थित पार्किङकै कारण दुर्घटनासमेत हुने गरेको थियो । तर अहिले बसपार्क निर्माणसँगै सहज भएको सल्यान रुकुम यातायात प्रालि इञ्चार्ज नवीन वलीले बताए।
‘पहिले अस्तव्यस्त थियो । पार्किङ थिएन । काउन्टर पनि सडकमै थिए । गाडीहरू जाम हुने जस्ता समस्या थिए,’ वलीले भने, ‘अहिले बसपार्क क्षेत्रमै पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ ।’
बसपार्क परिसरमा दुई वटा ३४ कोठे व्यापारिक भवन, ३५ स्टल र ३४ सटरसहित विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको छ। यो आधुनिक बसपार्क संघीय सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र शारदा नगरपालिकाको साझेदारीमा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो।
बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा ठेक्का प्रक्रियामार्फत जय बागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई दिइएको हो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले नगरपालिकालाई वार्षिक करिब ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनेछ गरेको छ।
श्रीनगर बसपार्क बन्यो आर्थिक आधार
बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनाधिकृत घर-टहरा हटाउने कार्य नगरपालिका लागि ऐतिहासिक क्षण बनेको नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि अन्ततः डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउनुपरेको थियो।
‘त्यो ऐतिहासिक क्षण थियो। बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनाधिकृत घर-टहरा हटाउन पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नहटेपछि हामीले डोजर नै चलाउनु परेको थियो। त्यहाँका नागरिकले पनि सहयोग गर्नुभयो र सम्भव भयो,’ उनले भने ।
सुरुवाती दिनमा बसपार्क निर्माण नहोला कि भन्ने आशंकासमेत थियो । तर विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाइएको नगर प्रमुख भण्डारी बताउँछन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण कार्य सुरु गरी अहिले सम्पन्न गरिएको उनको भनाइ छ।
अहिले श्रीनगर बसपार्क जिल्लाकै उदाहरणीय पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको उनको दाबी छ। यसलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा समेत विकास गरिएको नगर प्रमुख भण्डारीले बताए ।
‘त्यसबेला बसपार्क निर्माण हुँदैन कि भन्ने आशंका थियो। हामीले विभिन्न निकायसँग सहयोग माग्यौँ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र पालिकाको सहकार्यमा निर्माण कार्य सुरु गरेर सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले श्रीनगर बसपार्क जिल्लाकै उदाहरणीय पूर्वाधार बनेको छ। यो बसपार्कलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिएका छौँ। वार्षिक ५२ लाख राजस्व उठ्ने गरेको छ,’ नगर प्रमुख भण्डारीले भने।
बसपार्क सञ्चालनमा आएसँगै श्रीनगर बजारको अव्यवस्थित पार्किङ समस्या पनि क्रमशः समाधान हुँदै गएको छ। यसले शहरी व्यवस्थापन सुधार्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डोजरको आवाजबाट सुरु भएको यो यात्रा आज व्यवस्थित पूर्वाधार, सहज यातायात र आर्थिक सम्भावनामा रूपान्तरण भएको छ। श्रीनगर बसपार्क अब केवल यात्रु चढ्ने-ओर्लिने स्थान मात्र नभई सल्यानको विकास र सम्भावनाको प्रतीक बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4