बैंकिङ कारोबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १२:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सरकारले चैत २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शनिबार र आइतबार बिदा राख्ने निर्णय गरेको छ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २२ गतेदेखि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बैंकिङ कारोबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले आफ्ना कार्यालयको कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

२३ चैत, काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था सातामा ५ दिन मात्र खुल्ने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले पनि शनिबार र आइतबार बिदा सुरु गरेको हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गभर्नरको निर्णय मार्फत चैत २२ गतेबाट सोमबार- शुक्रबारसम्म कार्यलय खुल्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कायम गरेको छ । यो निर्णयपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सोही व्यवस्था लागु गरिसकेका छन् । सोमबारदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ बजेदेखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले चैत २२ गते निर्णय गर्दै शनिबार र आइतबार बिदा कायम गरेको छ भने शुक्रबार पूर्ण अवधिभर सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय बैंकमा नेपाल सरकारको निर्णय सोमबार देखि नै लागु भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम गर्न निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ । तर, कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कायम हुने  बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंकिङ कारोबार समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्मको बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म कायम हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउने सर्वदलीय बैठकको निर्णय

बलेमाथि अनुसन्धान भैरहेको छ, भ्रामक र अप्रमाणित सूचना सम्प्रेषण नगरौं : प्रहरी

मिथिला स्वादको कमान्ड सम्हालिरहेकी २३ वर्षीया पूर्णिमा

अब सार्वजनिक बिदामा पनि हुलाकमार्फत कुरियर हुने

तारागाउँ नेक्स्टमा ‘फर्म्स अफ एब्स्ट्र्याक्सन’ प्रदर्शनी

प्रारम्भिक कारोबारमा सम्हालियो सेयर बजार, रिलायन्समा बिक्री चाप

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

