राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो बजेट समीक्षा प्रतिवेदन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले प्रतिवेदन बुझाए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १३:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
  • नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को  पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले प्रतिवेदन बुझाए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लेखिँदै छ बजेट ?  

अध्यादेशपछि अर्थ मन्त्रालय मातहत को-को भए पदमुक्त ?

सहसचिव अर्याललाई तोकियो आन्तरिक राजस्व विभाग निमित्त महानिर्देशक

लेखा परीक्षणमै समस्या र न्यून प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक’

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

