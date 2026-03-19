आर्थिक स्थितिपत्र :

लेखा परीक्षणमै समस्या र न्यून प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्थाका साथै सुशासनमा समेत समस्या देखिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १९:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी निरन्तर बढ्दै गए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
  • फागुन २०८२ सम्म सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा २० र अधिकांश स्वामित्वमा २५ गरी कुल ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्।
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सेयर लगानीको तुलनामा २.४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र लाभांश प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी निरन्तर बढ्दै गए पनि त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।

फागुन २०८२ सम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २० र अधिकांश स्वामित्व रहेका २५ गरी कुल ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा र २ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार असार २०८१ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस कुल लगानीमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ८ करोड छ ।

यति ठूलो लगानी भए तापनि लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कुल सेयर लगानीको तुलनामा २.४ प्रतिशतमात्र अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्थाका साथै सुशासनमा समेत समस्या देखिएको छ ।

कतिपय संस्थानको नियमित लेखा परीक्षण समेत हुन नसक्दा तिनीहरूको वास्तविक सञ्चित नोक्सानी र सम्भाव्य दायित्व यकिन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लगानीको तुलनामा न्यून प्रतिफल रहेकाले सार्वजनिक संस्थानलाई उचित प्रतिफल आउने गरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको स्थितिपत्रमा

अर्थ मन्त्रालय न्यून प्रतिफल व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक संस्थान
‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक’

‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक’
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो
सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन
स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय
श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय
एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

