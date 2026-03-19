+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
आर्थिक स्थितिपत्र :

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

सुधारात्मक कदम नचाले वित्तीय स्थायित्वलाई खराब कर्जाको थ्रेट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्नुमा सहकारी समस्या र सुस्त घरजग्गा कारोबार रहेको औंल्याएको छ।
  • २०७२ असारमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५.२ प्रतिशतबाट २०८२ असारमा ९१.६ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • २०८२ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ७७ खर्ब ४६ अर्ब र कर्जा ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको मन्त्रालयले खुलाएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्नुमा सहकारी समस्या र सुस्त घरजग्गा कारोबार रहेको औंल्याएको छ । मन्त्रालयले लगानीको वातावरण सुधार गरी, समष्टिगत माग बढाई कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने ठहर गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नभएका कारण अधिक तरलताको समस्या छ । वित्तीय प्रणालीको अहिलेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गरेर कर्जा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

मन्त्रालयको वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार एक दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०७२ असारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जा रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५५.२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असारमा ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको उच्च हो । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतमा यस्तो अनुपात ५६.६ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३५.७, श्रीलंकामा २७.३ र पाकिस्तानमा ११.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्ष ८.१ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा ४.४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भई २०८२ फागुन मसान्तमा ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिडपछि समष्टिगत माग कमजोर रहनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता लगायतले व्यावसायिक मनोबल खस्केको, पूँजीगत खर्च सुस्त रहेको र उद्यमशीलता विकास हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप औसत १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा यस्तो निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेर २०८२ फागुन मसान्तसम्म ७७ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा आर्थिक शिथिलताका बाबजुद रेमिट्यान्स आयको बढोत्तरीले निक्षेप परिचालन बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार न्यून भएकोले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम करिब ११ खर्ब बराबर छ । अहिले एकातर्फ लगानी वृद्धिका लागि कर्जाको माग नहुने र अर्कोतर्फ बैंकको तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने बिडम्बना सिर्जना भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौज्दात गर्ने अधिक तरलता २०८२ असारमा ६ खर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा २०८२ चैत १२ मा ९ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । विगत तीन वर्षदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जा तथा लगानी न्यून रहेकोले अधिक तरलता बढ्दो छ । उत्पादनशील उपयोग बढाएर यस्तो बेला आर्थिक वृद्धि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर न्युन अंकमा झर्नुका साथै अझै घट्दो क्रममा छ ।

कर्जाको औसत ब्याजदर २०७३ असारमा ८.८६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७७/७८ मा औसत १२.५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, निक्षेपको ब्याजदर २०७३ असारमा ३.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा औसत ८ प्रतिशत तथा २०८२ फागुनमा ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । न्यून ब्याजदरको लाभ व्यवसायीले लिन सकेका छैनन् भने साना बचतकर्ताको आयको स्रोत संकुचित भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्न थालेको छ । २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत र २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ माघ मसान्तमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च छ । ‘हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात स्वीकार्य तहमा नै छ’ मन्त्रालयले भनेको छ ‘तर, यसको बढ्दो गतिलाई नियन्त्रण नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यो वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल बैंक जस्ता प्रविधियुक्त वित्तीय संस्था आवश्यक छ । समग्र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएपनि कर्जाको पहुँच न्यून छ । पछिल्लो दशकमा बैंकको शाखा वृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तार र नयाँ नयाँ वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको आगमनले वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा सुधार आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार सन् २०२२ मा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या ३.४ गुणाले बढेर २०८२ फागुनमा ६ करोड २० लाख ६० हजार पुगेको छ । तर कर्जा विस्तारमा पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । यस अवधिमा कर्जा खाता संख्या १.७ गुणाले बढेर २० लाख ४० हजार पुगेको छ । आगामी दिनमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, परियोजनामा आधारित कर्जाको व्यवस्था गरी कर्जा पहुँच वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न उक्साउने प्रवृत्तिले यी संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको औंल्याइएको छ । अझै केही ठाउँहरूमा उच्च गरिबी रहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

२०८२ फागुनमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी ६ करोड २५ लाख कारोबारबाट ५ खर्ब ४० अर्ब भुक्तानी भएको छ भने मोबाइल वालेटको प्रयोग गरी ४ करोड ४९ लाख कारोबारबाट ४८ अर्ब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी क्यूआर कोडमार्फत ४ करोड ९० लाख कारोबारबाट १ खर्ब २६ अर्ब भुक्तानी भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सबल र सुरक्षित बनाउँदै नगदरहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र : प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर

स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थले भन्यो– सम्मानजनक आय भएको मुलुक बनाउने आधार छन्

फेरि चलाउन सकिने अवस्थामा गोरखकाली रबर उद्योग, सुझाइयो ३ विकल्प

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित