अध्यादेशपछि अर्थ मन्त्रालय मातहत को-को भए पदमुक्त ?

कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष पदबाट भूपाल बराल पदमुक्त भएका छन् । उनी अहिले राजस्व सचिव छन् ।

२०८३ वैशाख २२ गते २०:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनपछि अर्थ मन्त्रालय मातहतका साढे दुई दर्जन अधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
  • कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष भूपाल बराल र सदस्य धनिराम शर्मा पदमुक्त भएका छन् भने उनीहरू आफ्नो स्थायी पदमा यथावत रहनेछन्।
  • नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद श्रेष्ठ, विज्ञ सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की समेत पदमुक्त भएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहत निकायबाट साढे दुई दर्जन अधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न निकायका सचिव तथा सहसचिव सञ्चालक तथा सदस्य रहने प्रावधान रहेका कारण बहालवाला सहसचिव भने आफ्नो स्थायी पदमा यथावत रहनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष पदबाट भूपाल बराल पदमुक्त भएका छन् । उनी अहिले राजस्व सचिव छन् ।

सोही कोषको सदस्यबाट धनिराम शर्मा समेत पदमुक्त भए । उनी अहिले सहसचिवको भूमिकामा छन् । कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल, सदस्यहरू इश्वर कार्की, विनोद थापा, प्रा. डा. ताराप्रसाद भूसाल र देवेन्द्ररमण खनाल समेत पदभुक्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद श्रेष्ठ, विज्ञ सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की समेत पदमुक्त भएका छन् ।

यी हुन् अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायबाट रिक्त पदाधिकारी 

अर्थ मन्त्रालय पदमुक्त
सम्बन्धित खबर

सहसचिव अर्याललाई तोकियो आन्तरिक राजस्व विभाग निमित्त महानिर्देशक

लेखा परीक्षणमै समस्या र न्यून प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

‘ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक’

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

