आर्थिक स्थितिपत्र :

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर, क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बन्ने सम्भावना बलियो

एक दशकमा जीडीपीमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १८:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।
  • विगत एक दशकमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
  • उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनुमा लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चापदार्थमा निर्भरता र उच्च उत्पादन लागत जिम्मेवार छन्।

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रले मुलुकको उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

सोही अवधिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार भइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार भने औसत २.९ प्रतिशतमात्र भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

देशको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर हुनुमा विभिन्न संरचनात्मक समस्या जिम्मेवार रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यगरी लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चापदार्थ माथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतजस्ता कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन पुगेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, विद्यमान चुनौतीबीच औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृङ्खला, सुदृढीकरण मार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गरी उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ ।

यसका साथै, नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै मुलुकलाई क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना समेत उत्तिकै रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, स्वास्थ्य बीमा आफैं समस्यामा पर्‍यो : अर्थ मन्त्रालय

श्रम बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ : अर्थ मन्त्रालय

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

अर्थतन्त्रको स्थितिपत्र : प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर

स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थले भन्यो– सम्मानजनक आय भएको मुलुक बनाउने आधार छन्

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

