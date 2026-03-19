+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दक्ष आप्रवासी श्रमिकका लागि अष्ट्रेलियाको ठूलो लगानी

सन् २०२६-२७ को संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ८ करोड ५२ लाख डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १४:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२६-२७ को संघीय बजेटमा आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ८ करोड ५२ लाख डलर बजेट विनियोजन गरेको छ।
  • सरकारले स्थायी आप्रवासन अंक परीक्षणमा व्यापक परिवर्तन गर्दै उच्च शिक्षित, उच्च सीपयुक्त र कम उमेरका आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
  • अष्ट्रेलियाले आप्रवासी कामदारमाथि हुने शोषण रोक्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आगामी दुई वर्षका लागि २ करोड ७० लाख डलर थप बजेट विनियोजन गरेको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी दक्ष कामदारहरूलाई छिटोभन्दा छिटो श्रम बजारमा उतार्नका लागि करोडौँ डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। सन् २०२६-२७ को संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ८ करोड ५२ लाख डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो।

अष्ट्रेलियाको पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन दक्ष निर्माणकर्मीहरूको अभाव टार्न यो कदम चालिएको बजेटमा उल्लेख छ।

बजटेमार्फत अष्ट्रेलियाले ‘स्थायी आप्रवासन अंक परीक्षण’ (पर्मानेन्ट माइग्रेसन पोइन्ट्स टेस्ट) मा पनि व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस परीक्षणलाई परिमार्जन गर्दै अष्ट्रेलियाले अब उच्च शिक्षित, उच्च सीपयुक्त र कम उमेरका आप्रवासीहरूलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।

बजेट विवरणमा भनिएको छ, “सरकारले स्थायी आप्रवासन अंक परीक्षणलाई सुधार गर्नेछ ताकि अष्ट्रेलियाको उत्पादकत्व र दीर्घकालीन समृद्धिलाई अगाडि बढाउने आप्रवासीहरूको पहिचान गर्न सकियोस्।” हाल अष्ट्रेलियाको दुई तिहाइ स्थायी दक्ष आप्रवासीहरू अंक परीक्षणकै आधारमा छनोट हुने गरेका छन्।

बजेटमा अष्ट्रेलियाको ‘नेट ओभरसिज माइग्रेसन’ को तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार सन् २०२५-२६ मा आप्रवासीको संख्या २ लाख ९५ हजार रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यो संख्या ५० हजारले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अस्थायी भिसामा रहेका कामदारहरू विगतको तुलनामा कम संख्यामा अष्ट्रेलिया छाडेर फर्किने गरेकाले यो तथ्याङ्क केही उच्च देखिएको बजेटमा उल्लेख छ।

यसका साथै सरकारले आप्रवासी कामदारमाथि हुने शोषण रोक्न र कार्यस्थलमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आगामी दुई वर्षका लागि २ करोड ७० लाख डलर थप बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकमले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार र कानुनी सुरक्षाबारे सचेत गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

अस्ट्रेलिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालका गुन्द्रुक, कोदो, भटमास जस्ता कृषि उपजमा अस्ट्रेलियाले लगायो प्रतिबन्ध

नेपालका गुन्द्रुक, कोदो, भटमास जस्ता कृषि उपजमा अस्ट्रेलियाले लगायो प्रतिबन्ध
अस्ट्रेलियामा हिंसात्मक घटना, तीन जनाको मृत्यु

अस्ट्रेलियामा हिंसात्मक घटना, तीन जनाको मृत्यु
‘विक्रम लामाहरू हराउँदैनन्, प्रणालीले देख्न छोड्छ’

‘विक्रम लामाहरू हराउँदैनन्, प्रणालीले देख्न छोड्छ’
सिड्नीको सुरुङमा भेटिएको नेपाली विद्यार्थीको शवले अस्ट्रेलियामा चर्काएको बहस

सिड्नीको सुरुङमा भेटिएको नेपाली विद्यार्थीको शवले अस्ट्रेलियामा चर्काएको बहस
अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु

अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु
अस्ट्रेलियामा बालबालिकाका ४७ लाख सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट बन्द

अस्ट्रेलियामा बालबालिकाका ४७ लाख सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट बन्द

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित