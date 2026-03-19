अस्ट्रेलियामा हिंसात्मक घटना, तीन जनाको मृत्यु

अस्ट्रेलियाको दक्षिणपश्चिम सिड्नीस्थित एक घरमा भएको आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १३:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अस्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित रोजमेडो क्षेत्रमा एक घरमा आक्रमण हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
  • प्रहरीले ३२ वर्षीय एक पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र घटनास्थललाई अपराध स्थल घोषणा गरेको छ।
  • हत्या अनुसन्धान टोलीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ।



प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहान करिब १ः३० बजे सिड्नीको केन्द्रीय भागबाट करिब ४५ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको रोजमेडो क्षेत्रमा एक घरमा आक्रमण भएको जानकारी पाएपछि आपतकालीन सेवाहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए ।

घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूले करिब ६० वर्षकी एक महिला र करिब २० वर्षका एक पुरुषलाई मृत अवस्थामा फेला पारेका थिए । साथै, गम्भीर टाउको चोट लागेको ६४ वर्षीय पुरुषलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिएको थियो, तर उपचारका क्रममा उनको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार यी तीनै जना व्यक्तिहरूलाई उनीहरू चिन्ने एकै व्यक्तिले आक्रमण गरेको बताइएको छ ।

त्यसै क्रममा बिहान करिब २ः३० बजे उक्त घरमा आएको एक सवारीसाधनका ३२ वर्षीय पुरुष चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र उनलाई नजिकैको प्रहरी चौकीमा लगिएको छ ।

घटनापछि सो घरलाई अपराध स्थल घोषणा गरिएको छ र स्थानीय प्रहरीले हत्या अनुसन्धान टोलीको सहयोगमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

‘विक्रम लामाहरू हराउँदैनन्, प्रणालीले देख्न छोड्छ’

सिड्नीको सुरुङमा भेटिएको नेपाली विद्यार्थीको शवले अस्ट्रेलियामा चर्काएको बहस

अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा गोली चल्दा तीन जनाको मृत्यु

अस्ट्रेलियामा बालबालिकाका ४७ लाख सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट बन्द

विद्यार्थी भिसा नीतिमा अस्ट्रेलियाको कडाइ, नेपाल उच्च जोखिममा

६० दिन अस्ट्रेलियामा

