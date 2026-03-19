‘बफर स्टेट’ को चर्चाबीच राजेश हमाल : स्वतन्त्र राष्ट्रलाई उसको परराष्ट्र नीतिअनुसार चिनिनुपर्छ

राष्ट्रिय र समाजका मुद्दामा प्रायः मौन देखिने राजेश हमाल पछिल्लो समय खुलेरै बोल्न थालेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता राजेश हमालले २१ फागुनमा भिडियो सन्देशमार्फत नयाँ दल र उम्मेदवारप्रति कटाक्ष गरेका थिए।
  • हमालले स्वतन्त्र राष्ट्रलाई छिमेकीको आधारमा होइन, आफ्नै परराष्ट्र नीतिका आधारमा चिनिनुपर्छ भने।
  • उनले नेपालको परराष्ट्र नीति र सिंगापुरको कूटनीतिक उदाहरण दिँदै राष्ट्रको पहिचान भूमिकाले निर्धारण हुने बताए।

काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमाल पूर्वकूटनीतिज्ञका छोरा हुन् । उनी बेला-बेलामा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे धारणा राखिरहन्छन् । राष्ट्रिय मुद्दामा प्रायः मौन देखिने उनी पछिल्लो समय बोल्न थालेका छन् ।

२१ फागुनमा सम्पन्न चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उनले भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए, जसले उनलाई निकै विवादित पनि बनायो । ‘नयाँ भनाउँदाहरू’ भन्दै उनले नयाँ दल र उम्मेदवारप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।

पछिल्लो समय ‘बफर स्टेट’को मुद्दामा विपक्षीले सरकारको आलोचना गरिरहँदा हमालले यस समय र सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले घुमाउरो ढंगले वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति र अभिव्यक्ति लक्षित आफ्नो धारणा राख्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

उनले स्वतन्त्र राष्ट्रलाई उसका छिमेकीको आधारमा होइन, आफ्नै परराष्ट्र नीतिका आधारमा चिनिनुपर्छ भन्दै धारणा राखेका छन् । हालै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा बफर स्टेटको प्रसंग उल्लेख गरेको थियो ।

हमाल लेख्छन् :

‘यो कुरा तथ्यगत असम्भवता भन्दा बढी मानक वा नैतिक प्रश्न जस्तो देखिन सक्छ । तर, यदि कुनै देशलाई दिइने उपनामले उसलाई केवल उसका छिमेकीको आधारमा मात्र परिभाषित गर्छ भने, त्यसले उसको विशिष्ट पहिचानलाई सीमित, घटाइएको वा अवमूल्यन गरिएको जस्तो अनुभूति गराउन सक्छ । एक स्वतन्त्र राष्ट्रलाई उसका छिमेकीको आधारमा होइन, आफ्नै परराष्ट्र नीतिका आधारमा चिनिनुपर्छ । भौगोलिक रूपमा कुनै पनि देश छिमेकीसँग जोडिएको हुन्छ, तर त्यसले उसको पहिचान निर्धारण गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाललाई प्रायः भारत र चीन बीचको देश भनिन्छ । तर, नेपालले असंलग्नता, सन्तुलित कूटनीति, र संयुक्त राष्ट्र संघमा सक्रिय सहभागितामार्फत आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान निर्माण गरेको छ । सिंगापुरले आफ्ना छिमेकीजस्तै मलेसिया र इन्डोनेसियासँग तुलना गरेर होइन, प्रभावकारी परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमार्फत विश्वमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाएको छ । यसैले, कुनै राष्ट्रको साँचो पहिचान उसको भौगोलिक अवस्थाले होइन, तर उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खेलेको भूमिकाले निर्धारण गर्छ ।

राजेश हमाल
राजेश हमालभित्र अमिताभ र धर्मेन्द्र दुबैजना छन् : ‘शोले’ निर्देशक

निफमा ‘शोले’ निर्देशकसँग राजेश हमालले संवाद गर्ने

राजेश हमालको नाममा १२ लाख ७७ हजार भ्रष्टाचार, गाउँपालिका अध्यक्षसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा

इनसाइड स्टोरी : गह्रुंगो भो महानायकको भारी

सामाजिक सञ्जालमा राजेश हमालको आलोचना किन भइरहेको छ ?

चुनाव पूर्वसन्ध्यामा हमालको भिडियो सन्देश : सुझबुझका साथ भोट हालौं

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

