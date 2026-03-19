नुवाकोटमा दाजुभाइ मृत फेला, गोली हानी हत्या गरेको प्रहरी आशंका

घटनाको प्रकृति हेर्दा दाजु-भाइमाथि पुरानो रिसिबी साँधेर गोली हानी हत्या गरेको जस्तो देखिन्छ । तर गोली नै प्रहार भएको भन्नेबारे यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था नरहेको लामाले बताए ।

रामहरि गजुरेल रामहरि गजुरेल
२०८३ वैशाख ३० गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नुवाकोटमा सोमराज तामाङ र सूर्यमान तामाङ नामका दाजुभाइ हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेका छन्।
  • प्रहरी नायव उपरीक्षक बिक्रम लामाका अनुसार बुधबार दिउँसो ४ बजे खोलाको छाँगोभित्र शव फेला परेको हो।
  • घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र हत्यामा संलग्नहरूको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी लामाले बताए।

३० वैशाख, नुवाकोट । नुवाकोटमा हत्या गरिएको अवस्थामा दुई जना दाजुभाइको शव फेला परेका छ ।

नुवाकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बिक्रम लामाका अनुसार बुधबार दिउँसो ४ बजे खोलाको छाँगोभित्र दाजुभाइको शव फेला परेको छ ।

घटनाको प्रकृति हेर्दा दाजु-भाइमाथि पुरानो रिसिइबी साँधेर गोली हानी हत्या गरेको जस्तो देखिन्छ । तर गोली नै प्रहार भएको भन्नेबारे यकिन साथ भन्न सकिने अवस्था नरहेको लामाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

मृत फेला पर्नेमा म्यागङ गाउँपालिका-४ किम्ताङ गाउँका ४१ वर्षिय सोमराज तामाङ र ३६ वर्षीय सूर्यमान तामाङ रहेका छन् । सोमराज र सूर्यमान दाजु-भाइ हुन् ।

लामाका अनुसार बुधबार बिहान तामाङ दाजुभाइ बेपत्ता भएको भन्ने जानकारी पाएपछि प्रहरीको टोली घटनास्थल तर्फ गएको थियो ।

खोजतलास र अनुसन्धान गर्दा बुधबार दिउँसो ४ बजेमात्रै खोलाको छाँगोभित्र दाजुभाइको शव फेला पारेको उनले बताए ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र हत्यामा संलग्नहरूको खोजी कार्य जारी रहेको डीएसपी लामाले बताएए ।

रामहरि गजुरेल

गजुरेल नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

इटालीबाट खेलिसकेका ब्याटर इमिलियो गे इंग्ल्यान्डको टेस्ट टोलीमा

रोयल इनफिल्डको ‘रेन्टल पार्टनर मिट’ सम्पन्न, दुईपाङ्ग्रे पर्यटन प्रवर्द्धन लक्ष्य

राजेश हमालको टिभी शो ‘यो नेपाली शिर उचाली सिजन २‘ आजदेखि

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षीको अवरोध

नेतृत्वमा आउन हतार भयो भन्दैमा पार्टी विधि र विधान मिच्न पाइँदैन : प्रकाशमान सिंह

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

