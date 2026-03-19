बजार पहुँच विस्तारबारे सी र ट्रम्पबीच छलफल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
  • ह्वाइट हाउसका अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार चीनमा अमेरिकी व्यवसायहरूको बजार पहुँच विस्तार र अमेरिकामा चिनियाँ लगानी बढाउने कुराकानी भएको छ।
  • ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा आफूले सी जिनपिङलाई 'चीन खुला गर्न' आग्रह गर्ने बताएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच दुई मुलुकबीच व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले रोयटर्सलाई दिएको जानकारी अनुसार सी र ट्रम्पबीच चीनमा अमेरिकी व्यवसायहरूको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र अमेरिकामा चिनियाँ लगानी बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।

यसका साथै, चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूको खरिदमा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ।

चीन अवतरण गर्नुअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूले सी जिनपिङलाई ‘चीन खुला गर्न’ आग्रह गर्ने बताएका थिए।

उनले आफूसँगै आएका शीर्ष अमेरिकी व्यवसायीहरूको समूहलाई ‘यी प्रतिभाशाली मानिसहरू’ भन्दै सम्बोधन गरे र उनीहरूले आफ्नो ‘जादु देखाएर’ चीनलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरे।

डोनाल्ड ट्रम्प सी जिनपिङ
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टेम्पल अफ हेभन पुगेर ट्रम्पले भने- उत्कृष्ट ठाउँ, चीन धेरै सुन्दर छ

२ घण्टासम्म चल्यो ट्रम्प-जिनपिङ बैठक, के भने ट्रम्प र सीले ?

ट्रम्प र सी जिनपिङले मिलाए हात, बेइजिङमा हुँदैछ भेटवार्ता

बेइजिङ पुगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, समकक्षी सीसँग भेट्ने

सी जिनपिङ भेट्न बेइजिङ आइपुगे ट्रम्प, कुन मुद्दामा होला छलफल ?

९ वर्षपछि चीन भ्रमणमा निस्कँदै ट्रम्प, के छन् एजेन्डाहरू ? 

