परिवर्तन नियम-कानुन बनाएर हुन्छ, एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन : गगन थापा

‘हामी चाहीँ छलफलमा विश्वास गर्छौं, संवादमा विश्वास गर्छौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १८:१७

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफू छलफल र संवादमा विश्वास गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामी चाहीँ छलफलमा विश्वास गर्छौं, संवादमा विश्वास गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘हामी आमने–सामने बहसमा विश्वास गर्छौं, हामी प्रमाणमा विश्वास गर्छौं ।’

परिवर्तन एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर नहुने उनले बताए । ‘नीति, नियम, कानुन बनाएर परिवर्तन गर्ने कुरा, प्रणालीहरूमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरू एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौं ।’

यी सबै कुरा ‘इकोसिस्टम’ रहेको बताउँदै विस्तारविस्तारै हुने उनले बताए ।

गगन थापा
कांग्रेस सभापति थापा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटघाट

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए-नभएको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दिनँ : गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

गगनले देउवा र शेखर पक्षका १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा गरे मनोनीत

समझदारीको आधारमा कर्णालीमा कांग्रेसले सरकार चलाउने बेला आएको छ : गगन थापा

कांग्रेस जनप्रतिनिधिलाई गगनले भने– भ्रष्टाचारमा मुछिए अख्तियारभन्दा पहिले म कारबाही गर्छु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

