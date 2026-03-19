परिवर्तन नियम-कानुन बनाएर हुन्छ, एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन : गगन थापा

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफू छलफल र संवादमा विश्वास गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी चाहीँ छलफलमा विश्वास गर्छौं, संवादमा विश्वास गर्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘हामी आमने–सामने बहसमा विश्वास गर्छौं, हामी प्रमाणमा विश्वास गर्छौं ।’
परिवर्तन एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर नहुने उनले बताए । ‘नीति, नियम, कानुन बनाएर परिवर्तन गर्ने कुरा, प्रणालीहरूमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरू एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौं ।’
यी सबै कुरा ‘इकोसिस्टम’ रहेको बताउँदै विस्तारविस्तारै हुने उनले बताए ।
