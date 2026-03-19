कांग्रेस सभापति थापा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटघाट

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच भेटघाट भएको छ ।
उनीहरूबीच शुक्रबार सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो । सभापति थापासँग बिहान ११ बजेपछि भेटवार्ता भएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभापति थापा र मुख्यमन्त्री शाहबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे छलफल भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयअनुसार प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने आन्तरिक तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटघाट गरेका बताइएको छ । सचिवालयले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट भएको पुष्टि गरेको छ ।
