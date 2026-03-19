गगनले देउवा र शेखर पक्षका १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा गरे मनोनीत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका १९ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका छन्।
  • सभापति थापाले पूर्व सहमहामन्त्री जीवन परियार र महेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन्।
  • विशेष महाधिवेशनपछि सभापति थापाले पहिलोपटक केन्द्रीय समिति सदस्य थपेर आफ्नो नेतृत्वको समिति विस्तार गरेका छन्।

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका १९ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन् ।

सभापति थापाले पूर्व पदाधिकारीमा रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियार र महेन्द्र यादवलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन् । परियार नेता डा. शेखर कोइराला निकट मानिन्छन् भने पूर्व सहमहामन्त्री यादव पूर्वसभापति देउवा पक्षधर हुन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समिति सदस्य थपेका सभापति थापाले पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थपेर आफ्नो नेतृत्वको समिति विस्तार गरेका हुन् ।

