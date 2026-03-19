गगन थापा धनगढी आउनेभन्दा बढी चर्चा सरकार फेरबदलको चल्यो : मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा धनगढी आउँदै गर्दा उनी आउने चर्चाभन्दा बढी सरकार फेरबदलको चर्चा चलेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते १५:३५

२६ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा धनगढी आउँदै गर्दा उनी आउने चर्चाभन्दा बढी सरकार फेरबदलको चर्चा चलेको बताएका छन् । शनिबार धनगढीमा सुरु भएको कांग्रेसको प्रदेश स्तरीय भेलाको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सभापति थापाअघि नै सो कुरा बताएका हुन् ।

‘सभापति ज्यु, तपाईँ आउने चर्चासँगै तपाईँ आउने कार्यक्रमको चर्चाभन्दा बढी सरकार परिवर्तन र सरकार फेरबदलका कुराहरू सुदूरपश्चिममा चर्चाको विषय बन्यो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘म भन्न चाहन्छु ती मित्रहरूलाई तपाईँहरूसँग यो मुख्यमन्त्री कमल शाह ड्यासमा उपस्थित हुँदैगर्दा म शारिरीक रूपले पनि, मानसिक रूपले पनि, वैचारिक रूपले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हिम्मत छ । मसँग त्यो साहस छ । त्यसैले गैरजिम्मेवार र गैर राजनीतिक संस्कार नदेखाउन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

त्यस्तो हल्ला गर्नेहरूले सभापति थापालाई बदनाम गर्न खोजेको बताएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘म भन्न चाहन्छु– जसरी तपाईँहरूले बजारमा, मिडियाहरूमा कुरा ल्याउनुभएको छ । सभापतिलाई बदनाम गर्न पनि समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता ल्याएर भएपनि सभापतिले सरकार परिवर्तन गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ ।’

तर त्यो कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको उनले बताए । ‘मलाई विश्वास छैन, म नेपाली कांग्रेसको सिपाही हुँ, म नेपाली कांग्रेसको मूल्य र मान्यतामा हिँड्ने व्यक्ति हुँ । त्यसकारण यस्ता भ्रमित कुराहरू, कांग्रेसलाई विवादमा ल्याउने कुराहरू, कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने कुराहरू, पार्टी सभापतिलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति कसैले नदिनुहोला,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

आफू गगन थापालाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट गएको र उनीसँगै मञ्चमा उपस्थित भएको पद जोगाउन नभएको उनले बताए ।

‘म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु–मुख्यमन्त्रीको पद गौण हो, हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया छ, हाम्रा नेताहरू छन्, नेतृत्व कसलाई दिने ? गठबन्धन कोसँग गर्ने ? नेतृत्वको कुरा हो,’ उनले भने ।

सिंगो कांग्रेस एक होस् भन्ने मनशायका साथ आफू त्यो मञ्चमा उभिएको उनले बताए । उनले भने, ‘म यहाँ उभिँदै गर्दा गगन थापा सिंगो कांग्रेसको सभापति बनोस् भन्ने भावनाका साथ उभिएको छु । कांग्रेसको शक्ति क्षीण भएका बेला त्यो शक्ति पुनर्जागरित कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उभिएको छु ।’

गगन थापा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह
प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा गगन थापा

कांग्रेसका सभापति गगन थापा सुदूरपश्चिम जाँदै

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाए : गगन थापा

कांग्रेस भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व चयन भएको छैन : सभापति थापाको सचिवालय

संस्थापन गर्दैछ सहमतिको प्रयास, असन्तुष्ट समूह थाल्दैछ प्रदेश भेला

सरकारप्रति गगन थापाका तीन आपत्ति

