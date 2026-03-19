प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा गगन थापा

२६ वैशाख, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा कैलाली पुगेका छन् । उनी धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला’ को उद्घाटनका लागि कैलाली पुगेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनपछि पहिलो पटक कैलाली आएका सभापति थापाको स्वागतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गेटा विमानस्थल पुगेका थिए ।
उनीसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू पनि सभापति थापाको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4