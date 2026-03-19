प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते ९:५४

२६ वैशाख, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा कैलाली पुगेका छन् । उनी धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेला’ को उद्घाटनका लागि कैलाली पुगेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि पहिलो पटक कैलाली आएका सभापति थापाको स्वागतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गेटा विमानस्थल पुगेका थिए ।

उनीसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू पनि सभापति थापाको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेसका सभापति गगन थापा सुदूरपश्चिम जाँदै

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाए : गगन थापा

कांग्रेस भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व चयन भएको छैन : सभापति थापाको सचिवालय

संस्थापन गर्दैछ सहमतिको प्रयास, असन्तुष्ट समूह थाल्दैछ प्रदेश भेला

सरकारप्रति गगन थापाका तीन आपत्ति

सुकुमवासी बस्तीमा चलेको डोजरबारे गगन– यो आतंक स्वीकार हुँदैन

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

